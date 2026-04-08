El nuevo presidente del Supremo de Honduras presta juramento ante el Parlamento

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Tegucigalpa, 7 abr (EFE).- El nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Wagner Vallecillo, asumió este martes tras prestar su promesa de ley ante el Parlamento, luego de que el pasado 26 de marzo el pleno del Supremo lo ratificara en el cargo.

Vallecillo juró su nuevo cargo ante el presidente del Parlamento, Tomás Zambrano, durante la sesión de una asamblea que integran 128 diputados de cinco partidos políticos.

El 25 de marzo Vallecillo fue electo de manera interina por al menos 93 diputados de las bancadas de los partidos Nacional (en el poder), Liberal, Democracia Cristiana e innovación y Unidad Socialdemócrata. El ahora opositor Partidlo Libertad y Refundación (Libre, izquierda) no respaldó la elección.

Vallecillo sustituye a Rebeca Ráquel Obando, quien para evitar un juicio político que le abriría una comisión especial del Parlamento, renunció como presidenta del Supremo, pero no como magistrada.

El pleno del poder judicial hondureño lo integran quince magistrados.

El día que fue ratificado por el pleno de la CSJ, Vallecillo dijo que afrontaba el nuevo reto «con determinación, prudencia y vocación de servicio» y que «el poder Judicial es una institución del Estado que trasciende coyunturas. Su misión es garantizar el respeto a la ley, a la Constitución y los derechos de todas las personas sin distinción alguna».

Vallecillo también hizo un llamado al personal del sistema judicial «a la calma, a la confianza y al compromiso».

«Este es un momento que requiere serenidad, responsabilidad y altura institucional, la labor de cada uno de ustedes es esencial para que el sistema de justicia continúe funcionando con normalidad, eficiencia y respeto a la ciudadanía», subrayó.

Vallecillo ejercerá por el tiempo que le restaba a Obando, quien fue electa en 2023 para un período de siete años.

El Parlamento también eligió en marzo a Pablo Reyes como nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Johel Zelaya, quien fue sometido a un juicio político.

El exfiscal general, también electo en 2023, debió cesar en el cargo en 2028. EFE

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