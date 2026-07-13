El nuevo primer ministro de Irak viaja a Washington en su primera visita oficial

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(Actualiza con un mensaje de Al Zaidi)

Bagdad, 13 jul (EFE).- El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, partió la madrugada de este lunes a Washington en su primer viaje oficial a Estados Unidos desde que asumió el cargo el pasado mayo, donde se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de atraer inversiones y en medio de la escalada regional.

«Ali al Zaidi parte de Bagdad rumbo a Estados Unidos en una visita oficial al frente de una delegación gubernamental y económica», indicó este lunes su Oficina de Prensa en un mensaje en X.

El primer ministro iraquí, por su parte, afirmó en su cuenta de X que viajan «decididos a transformar la solidez de las relaciones iraquí-estadounidenses en auténticas alianzas económicas y de inversión que abran nuevos horizontes para la cooperación en energía, tecnología, infraestructura, economía digital y finanzas».

«Nuestro objetivo es claro: atraer inversiones, transferir conocimientos especializados, diversificar la economía y crear oportunidades de empleo, fortaleciendo así el proceso de desarrollo y consolidando la posición de Irak como socio confiable y contribuyente activo a la estabilidad y prosperidad de la región», añadió.

Al Zaidi mantendrá «importantes reuniones con el presidente Trump y funcionarios de instituciones económicas y financieras para dinamizar el diálogo, lo que se traducirá en un mayor nivel de cooperación sobre el terreno», afirmó el domingo el portavoz del Ejecutivo iraquí, Haider al Aboudi, en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

Al Aboudi anunció que se firmarán memorandos de entendimiento entre Irak y EE.UU. relacionados con «los sectores del petróleo y el gas, así como la entrada de empresas estadounidenses especializadas que contribuirán a aumentar la capacidad de producción y a encontrar soluciones para mitigar el impacto del estrecho de Ormuz».

Aseguró que el viaje se produce en «un momento en que Irak trabaja para fortalecer su presencia regional y desempeña un papel fundamental en el fomento del acercamiento», por las medidas ya anunciadas por el Gobierno de Al Zaidi para mejorar las relaciones con Trump.

La visita también coincide con la escalada del conflicto entre Irán y EE.UU., después de que Teherán haya lanzado ataques con misiles y drones que afectaron a varios puntos de Oriente Medio, en particular en Catar, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Jordania, dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses. EFE

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