El OIEA califica de «inaceptable» la muerte de un ingeniero de una central nuclear de Ucrania

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El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) condenó la muerte del ingeniero jefe de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por Rusia en Ucrania, en un ataque con dron del que Moscú responsabiliza a Kiev.

Ucrania calificó las acusaciones rusas de infundadas y afirmó que Moscú no presentó pruebas que las respalden.

El director de la empresa nuclear estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, informó el miércoles que Aleksandr Yakovlev murió cuando «un dron perteneciente a las Fuerzas Armadas de Ucrania» impactó contra un vehículo de servicio cerca de la central, situada en una zona de conflicto.

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, «condena el incidente denunciado, que considera un ataque inaceptable contra la planta y su personal directivo, y que amenaza gravemente la seguridad nuclear», publicó el organismo el miércoles por la noche en la red social X.

«El OIEA pide el cese inmediato de todos los ataques contra instalaciones nucleares o en sus inmediaciones, así como contra su personal», añadió.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, había instado al organismo a condenar el supuesto «asesinato».

Lijachov escribió en el canal de Telegram de Rosatom que Yakovlev «dedicó toda su vida a la energía nuclear y murió, en efecto, en el cumplimiento de su deber».

También indicó que el conductor del vehículo falleció en el ataque.

El Ministerio de Exteriores de Ucrania rechazó las acusaciones. «No se presentó ninguna confirmación independiente de la versión rusa ni pruebas de la participación de Ucrania, y la información procedente de las estructuras de ocupación rusas no puede considerarse fiable», señaló en un comunicado.

Las tropas rusas tomaron el control de la central de Zaporiyia en marzo de 2022, poco después del inicio de la invasión de Moscú.

La planta, la mayor central nuclear de Europa, ha sido una fuente constante de preocupación por la seguridad nuclear durante el conflicto.

Ambas partes se acusan regularmente de llevar a cabo ataques contra la instalación, situada en Energodar, a orillas del río Dniéper, que marca la línea del frente en esa zona.

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