El OIEA confirma ataque en inmediaciones de planta nuclear iraní de Bushehr con un muerto

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Viena, 4 abr (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmó este sábado que un proyectil impactó cerca de las instalaciones de la central nuclear de Bushehr, en el suroeste de Irán, causando un muerto y daños en un edificio de la planta, sin que hasta el momento se registren fugas radiactivas.

En un comunicado, el OIEA explica que fue informado por las autoridades iraníes de este ataque, el cuarto perpetrado contra la citada central desde el inicio de la guerra desatada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica

Un miembro del personal de protección física de la planta falleció a causa de un fragmento del proyectil, y un edificio de la central «se vio afectado por la onda expansiva y los fragmentos», indica la nota.

«No se reportó un aumento en los niveles de radiación», añadió el organismo con sede en Viena.

Su director general, el argentino Rafael Grossi, subraya en el comunicado su profunda «preocupación por el incidente reportado», al tiempo que reitera su advertencia de que «las centrales nucleares o las zonas aledañas», que pueden contener equipos de seguridad vitales, «nunca deben ser atacadas».

Grossi reiteró su llamamiento a la «máxima moderación militar» en torno a las centrales nucleares.

Hace dos días, la agencia atómica rusa, Rosatom, dijo que iba a pedir un alto el fuego en Irán para evacuar la próxima semana a casi todo su personal de la central nuclear de Bushehr.

Según el jefe de Rosatom, Alexéi Lijachov, varias decenas de ciudadanos rusos se encuentran en el lugar y estimó en 200 el número de personas a evacuar en lo que sería una última oleada de evacuación desde que comenzó la guerra en Irán.

Suponemos que esto ocurrirá la próxima semana. Por diversas razones, no puedo proporcionar plazos ni rutas», señaló.

Ya han sido evacuados tres grupos compuestos por más de 400 personas.

Desde el comienzo de la guerra, tanto Israel como Estados Unidos han bombardeado varias instalaciones del controvertido programa nuclear de Irán. EFE

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