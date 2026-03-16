El Olimpia de ‘Vitamina’ Sánchez sigue líder pero Cerro y Nacional no ceden terreno

1 minuto

Asunción, 15 mar (EFE).- El Olimpia que dirige el entrenador argentino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez continúa como líder en el fútbol paraguayo y resiste la presión de Cerro Porteño y Nacional luego de cumplirse este fin de semana la décima jornada, que culminó con el empate sin goles entre Sportivo Ameliano y Guaraní.

‘El Franjeado’, que marcha invicto, se impuso con nervio el sábado por 0-1 al Recoleta con el gol de Adrián Alcaraz a los 15 minutos después de un grueso fallo de la defensa local.

Con el triunfo, Olimpia alcanzó 24 puntos en la clasificación, 4 más que Cerro Porteño y 5 por encima de Nacional, que esta jornada venció por 1-0 a Rubio Ñu con tanto de Danilo Santacruz y retuvo la tercera plaza.

‘El Ciclón de Barrio Obrero’, por su parte, mantuvo el paso al imponerse el sábado sobre la hora por 2-1 a Trinidense, con lo que sigue como escolta de Olimpia.

En este partido, el experimentado Néstor Camacho abrió la cuenta para Trinidense de penalti a los 13 minutos, pero Cecilio Domínguez igualó a los 60 y un autogol de César Benítez a los 89 sentenció el partido.

La décima fecha comenzó el viernes con la igualdad 1-1 entre Luqueño y San Lorenzo y la trabajada victoria por 0-2 de Libertad sobre el 2 de Mayo, gracias a los goles del argentino Federico Carrizo y de Lorenzo Melgarejo. EFE

rgc/gbf