El opositor venezolano Guanipa dice que su juicio sigue pese a recibir la «libertad plena»

2 minutos

Caracas, 4 mar (EFE).- El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa aseguró este miércoles que el juicio en su contra por delitos como terrorismo y traición a la patria se mantiene, pese a que en febrero recibió la medida de «libertad plena», tras la aprobación de la Ley de Amnistía.

«Yo sigo sometido a juicio, esa es la verdad», indicó el exdiputado en una rueda de prensa en Caracas, al informar de que después de nueve meses detenido pudo designar a su abogado privado para su defensa.

Guanipa recibió el 19 de febrero una notificación escrita con su «libertad plena», tras recibir la visita de un comisario que le indicó que la medida se daba gracias «a la Ley de Amnistía promulgada por la señora Delcy Rodríguez», en referencia a la mandataria encargada.

Sin embargo, señaló que posteriormente el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que su libertad no era consecuencia de la norma, sino que fue por una «concesión» del Gobierno encargado.

El dirigente político apuntó que está acusado de traición a la patria, terrorismo, obstrucción a la administración de justicia, asociación para delinquir y conspiración con otros países.

Asimismo, exigió que le levanten «el bloqueo» en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) ya que, relató, desde hace 10 años no puede renovar sus documentos de identidad.

También le pidió al Ministerio Público (MP, Fiscalía) que le sean devueltos los bienes que le incautaron cuando lo detuvieron en mayo del año pasado.

Guanipa fue liberado en febrero tras aprobarse una histórica Ley de Amnistía que, en teoría, cubre un período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas desde 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Estaba en arresto domiciliario desde el pasado 10 de febrero, tras haber sido excarcelado durante unas horas y detenido nuevamente después de encabezar una caravana a favor de los presos políticos.

La Ley de Amnistía establece la creación de una comisión especial que vele por el cumplimiento de la norma, así como para revisar aquellos casos que no estén contemplados en la legislación. EFE

