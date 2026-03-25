El País Vasco lleva a la Unesco su experiencia de educación inclusiva

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París, 25 mar (EFE).- La consejera de Educación del Gobierno vasco, Maria Begoña Pedrosa Lobato, llevó este miércoles a la sede de la Unesco de París la experiencia de su departamento en la educación inclusiva, que le ha llevado a reducir las tasas de abandono escolar.

Lo hizo en el marco de la presentación del Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2026 de la Unesco (GEM, por sus siglas en inglés), considerado la referencia mundial sobre el estado de la educación, a la que el País Vasco fue invitado a formar parte del Consejo Asesor.

«Venimos a contar la situación en Euskadi, las políticas inclusivas que hemos puesto en marcha en los últimos años, poniendo el énfasis en uno de nuestros objetivos, que es que todo el mundo pueda acceder a la educación», aseguró Pedrosa en declaraciones a los medios.

Su papel será trasladar a la reunión «los éxitos educativos en los que hay que seguir trabajando para afrontar los nuevos retos, como la inclusión del alumnado más vulnerable».

La consejera vasca participa en una de las ponencias de la conferencia que reúne a ministros de Educación de 27 países y a representantes de todo el mundo para analizar un informa que pone de manifiesto que a nivel global el número de niños sin escolarizar creció por séptimo año consecutivo.

En ese contexto, el Gobierno vasco trajo al foro sus políticas para evitar el desenganche escolar y la inclusión de los niños de origen inmigrante, que según Pedrosa se ha incrementado entre 2018 y 2024 para representar un cuarto del sistema educativo y el 40 % en la Formación Profesional.

«Eso nos obliga a flexibilizar y buscar nuevas metodologías para que estos nuevos perfiles que a veces vienen con más vulnerabilidad, con otras necesidades, se mantengan en el sistema y busquen un trabajo y un proyecto de vida», afirmó.

Pedrosa insistió en que el País Vasco tiene «una tasa muy baja de abandono escolar» y ha puesto en marcha «pasarelas, vías alternativas para que el alumnado no se quede atrás y vaya avanzando en el sistema educativo».

Junto a ello, recalcó que «la tasa de educación terciaria, de personas de entre 25 y 64 años, es de las más altas».

«Ponemos muchos recursos y tenemos unas políticas públicas que hacen que las personas no se desenganchen del sistema educativo y eso es una buena noticia que tenemos que compartir con otros países», agregó.

Para la responsable de Educación, «Euskadi ha hecho un trabajo importante en los últimos años», pero «hay retos muy importantes encima de la mesa», como la integración del alumnado de origen inmigrante.

«Hay que seguir innovando y buscando políticas educativas que se adapten a esta nueva realidad», señaló.

Además de llevar a la Unesco su propia experiencia, la consejera vasca aseguró que la participación en el foro les permitirá también «aprender» de lo que se hace en otros países, donde se ponen en marcha estrategias propias.

El informe GEM de la Unesco revela que 273 millones de niños siguen sin asistir a la escuela en el mundo, lo que supone un séptimo año consecutivo de subida, a causa del incremento de población.

Una tendencia que el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, consideró «alarmante», aunque se felicitó que en lo que va de siglo el número de niños matriculados subió un 30 % y en muchos países se han registrado «avances significativos». EFE

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