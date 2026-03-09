El padre de una francesa asesinada en Argentina comparece en una investigación reabierta

El padre de una de las dos francesas asesinadas en 2011 en el noroeste de Argentina se encuentra en el país para comparecer frente a la justicia argentina en el marco de la investigación reabierta en 2025, dijo el viernes a periodistas.

Jean-Michel Bouvier comparecerá el lunes y el martes en la provincia de Salta (noroeste) ante los fiscales a cargo de la investigación. «Una señal favorable», según él, tras calificar la pesquisa de «fiasco» e, incluso, de «farsa policial y judicial» durante varios años.

«Reconocen que la investigación inicial fue, por decirlo con educación, mal hecha», declaró Bouvier.

Los cuerpos de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, dos estudiantes de 29 y 24 años, fueron hallados en julio de 2011 en la reserva natural Quebrada de San Lorenzo.

En febrero de 2016, dos personas fueron condenadas a cadena perpetua por los asesinatos: Gustavo Lasi, guía ocasional en el parque, y Santos Clemente Vera, un jardinero.

Pero en los juicios, en primera instancia en 2014 y luego en la cámara de apelaciones, quedó en evidencia que la investigación policial había sido descuidada y que la instrucción había abandonado rápidamente otras pistas y sospechosos.

Según Bouvier, en aquella época los rastros de ADN sugerían que había otras personas implicadas.

En diciembre de 2023, tras diez años de detención, Vera fue liberado luego de que la Corte Suprema anulara su proceso por irregularidades.

A comienzos de 2025, el fiscal general de Salta reabrió la investigación.

En este marco será interrogado Bouvier, quien dijo querer señalar a los magistrados dudas sobre la investigación inicial, relativas a las autopsias pero también sobre nuevos elementos y un «contexto» de la investigación de aquella época.

Bouvier presentó en septiembre en París una denuncia para pedir que la justicia francesa investigue el asesinato de Cassandre.

«Voy a cumplir 78 años, tengo diversas patologías (…) pero resisto», declaró, y aseguró que continúa «con tenacidad y constancia» el objetivo de «ayudar a encontrar a los culpables, y a quienes les ayudaron a eludir la justicia».

