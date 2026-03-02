El Palacio de Golestán, patrimonio de la UNESCO, sufre daños por los bombardeos en Irán

2 minutos

Redacción Internacional, 2 mar (EFE).- El Palacio de Golestán, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sufrió múltiples daños en los ataques de Israel y Estados Unidos a Teherán, según informó este lunes el gobierno iraní.

En varias imágenes difundidas por el Pad Dolat (consejo de información iraní), se pueden ver daños relevantes en las vistosas vidrieras, espejos, en molduras, rosetones y cornisas del techo y en los coloridos mosaicos del complejo palaciego en los ataques que realizaron Estados Unidos e Israel el domingo por la noche.

El Palacio de Golestán contiene algunos de los edificios más antiguos de Teherán, pues sus primeras construcciones datan de la primera mitad del siglo XVI, y fue residencia real entre 1724 y 1925 durante la dinastía Kajar. Luego fue uno de los palacios dedicados a recepciones importantes como la coronación del sha.

En 2013 fue incluido por la Unesco en su lista de Patrimonio dela Humanidad, que considera que el complejo, que incluye el palacio amurallado, jardines con estanques y varios edificios, «encarna la exitosa integración de la artesanía y la arquitectura persas anteriores con influencias occidentales».

Estados Unidos e Israel iniciaron la madrugada del sábado la operación Furia Épica, como la bautizó el Pentágono, que se ha saldado con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de gran parte de su cúpula militar.

Según la Media Luna Roja, los ataques de EE.UU. e Israel han causado al menos 555 muertos. Hasta la fecha, cuatro militares estadounidenses han fallecido por un ataque iraní y cinco han resultado heridos.

Israel ha extendido los ataques también a Líbano contra el grupo chíi Hizbulá, donde 31 personas murieron y otras 149 resultaron heridas la madrugada de este lunes en una oleada de bombardeos israelíes contra las afueras de Beirut y el sur del país. EFE

