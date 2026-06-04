El Palmeiras y la CBF lamentan la muerte del gran cabeceador Leivinha

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São Paulo, 4 jun (EFE).- El Palmeiras y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) lamentaron este jueves la muerte a los 76 años de João Leiva Campos, apodado Leivinha, a quien describieron como uno de los mayores cabeceadores del país sudamericano.

Palmeiras, el club de São Paulo que lo tenía como uno de sus ídolos, dijo en un comunicado que el jugador era «un crack con los pies y con la cabeza».

«Un atacante de toques rápidos y excelente finalización», destacó sobre el futbolista, que anotó 108 goles en 267 partidos jugados con el equipo durante la primera mitad de la década de los 70.

La CBF, por su parte, expresó en un comunicado su solidaridad con familiares y amigos y también apuntó al talento de Leivinha para el remate aéreo.

«Uno de los mayores cabeceadores de la historia del fútbol brasileño», señaló la institución, antes de recordar que este integró la selección que participó en el Mundial de 1974 en Alemania.

Tras su paso por el Palmeiras, Leivinha desembarcó en 1975 en el Atlético de Madrid, con el cual disputó cuatro temporadas, marcó 43 goles en 93 partidos, y ayudó a conquistar el Campeonato Nacional de Liga de 1977.

En 1979, volvió a Brasil para jugar con el São Paulo, pero se retiró poco después debido a una racha de lesiones. EFE

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