El papa, desde Argelia: Dios «no está con los prepotentes y los soberbios»

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(Corrige la fecha de la noticia en la entradilla, bien: 14 abr)

Annaba, 14 abr (EFE).- El papa León XIV afirmó este martes que Dios «no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes», un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusara al pontífice de ser «débil» en política exterior.

El papa se pronunció así en su segundo día de visita a Argelia, durante una parada en un pequeño centro para ancianos en Annaba, una localidad del noroeste del país de donde fue obispo San Agustín, que inspiró la orden a la que pertenece.

«Estoy contento porque Dios habita aquí, porque donde hay amor y servicio, allí está Dios», dijo el papa hablando en inglés ante las religiosas y unos treinta ancianos que atienden en este centro, gestionado por las Hermanitas de los Pobres y al que acudió tras visitar el área arqueológica de la antigua Hipona.

Y agregó: «Pienso que el Señor, desde el cielo, viendo una casa como esta, donde se busca vivir juntos en fraternidad, puede pensar: ¡pues hay esperanza! Sí, porque el corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras».

«Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día».

El papa concluirá esta visita de pocas horas a la ciudad vinculada a la figura de San Agustín con una misa en la basílica que lleva el nombre del santo de Hipona.

La visita a Argelia, primera etapa del viaje del papa a África, comenzó ayer lunes marcada por las palabras de Trump, quien criticó duramente al pontífice diciéndole que era «débil» y «terrible en política exterior».

En el avión que llevaba a Argel, el papa estadounidense respondió asegurando que no tenía «miedo» de la administración Trump y que seguiría levantando fuertemente la voz contra la guerra. EFE

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