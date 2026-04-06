El papa alerta contra las noticias falsas que «oscurecen» la verdad y pide invocar la paz

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Ciudad del Vaticano, 6 abr (EFE).- El papa León XIV advirtió este Lunes de Pascua sobre las noticias falsas que «oscurecen» el relato de la verdad e instó a «perseverar en invocar el don de la paz» durante el rezo del Regina Caeli, la oración que sustituye al Ángelus en el periodo pascual.

«Perseveremos en invocar el don de la paz para todo el mundo. Buen Lunes del Ángel», dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

Desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice reflexionó sobre la «honestidad de la comunicación humana» y comparó el relato de la Resurrección con el fenómeno de las noticias falsas.

El papa contrapuso el testimonio de las mujeres que encontraron a Jesús resucitado con la versión de los guardias, quienes denunciaron que el cadáver había sido robado para ocultar el milagro.

«De un mismo hecho, el sepulcro vacío, brotan dos interpretaciones: una es fuente de vida nueva y eterna, la otra de muerte cierta y definitiva», explicó.

En este sentido, afirmó que en la actualidad a menudo «el relato de la verdad es oscurecido por ‘fake news’, mentiras, alusiones y acusaciones sin fundamento».

«¡Cuán importante es que este Evangelio llegue sobre todo a quienes están oprimidos por la maldad, que corrompe la historia y confunde las conciencias!», subrayó el pontífice.

Asimismo, León XIV tuvo un recuerdo para «los pueblos atormentados por la guerra, los cristianos perseguidos por su fe y los niños privados de la educación».EFE

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