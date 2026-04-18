El papa asegura que sus discursos en África no eran para debatir con Trump

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A bordo del avión papal, 18 abr (EFE).- El papa León XIV aseguró este sábado que los discursos que ha pronunciado durante su viaje por África no eran respuestas al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y agregó que no tiene interés en seguir con ese debate.

León XIV realizó estas declaraciones a bordo del avión en el que le acompañan los medios, entre ellos EFE, con destino a Angola procedente de Camerún, dentro de su gira africana. EFE

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