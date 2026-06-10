El papa bendecirá la Sagrada Familia de Barcelona, la iglesia más alta del mundo

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El papa León XIV oficiará este miércoles una misa en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona y bendecirá la nueva torre de esta popular iglesia, que la erigió en la iglesia más alta del mundo.

La Sagrada Familia es una obra maestra modernista aún inacabada del venerado arquitecto Antoni Gaudí. Casi cinco millones de personas la visitaron el año pasado, lo que la convierte en el monumento de pago más concurrido de España.

La misa, ofrecida por el papa en la quinta jornada de su visita de siete días a España, se celebrará exactamente 100 años después de la muerte de Gaudí, el 10 de junio de 1926.

Este ferviente católico, cuyo proceso de canonización avanza en el Vaticano, fue arrollado por un tranvía en Barcelona cuando se dirigía a rezar a una iglesia.

El pontífice de 70 años, estadounidense y con nacionalidad peruana, llegó a la ciudad catalana después de haber permanecido desde el sábado pasado en Madrid.

En la capital española pronunció un discurso sin precedentes ante el Parlamento español, celebró una misa en pleno corazón de la capital ante 1,5 millones de personas y sostuvo un breve encuentro con la estrella puertorriqueña Bad Bunny.

– «Construir armonía» –

El lunes, el sumo pontífice abordó el espinoso tema de los abusos sexuales por parte del clero, que calificó de «plaga», y se reunió con seis víctimas, ante quienes prometió cambios en la Iglesia para hacer de ella un «lugar seguro» y de «sanación».

El encuentro no estuvo exento de polémica. Asociaciones de víctimas que llevan años denunciando la opacidad de la Iglesia católica criticaron no haber sido invitadas.

Su campaña en España llevó al gobierno de izquierdas a firmar recientemente un acuerdo con la Iglesia para indemnizar a los afectados, venciendo las reticencias de la jerarquía eclesiástica.

Durante su visita, el papa ha buscado revitalizar a la Iglesia en este bastión tradicionalmente católico donde la práctica religiosa ha disminuido drásticamente en las últimas décadas.

Su agenda contiene numerosos eventos con jóvenes, a quienes pidió que la religiosidad «no sea un museo del pasado que visitar».

Al llegar a Barcelona el martes, el papa acudió a la catedral de la ciudad, donde lo esperaba, como ha sido la tónica en todo el viaje a España, una entusiasta multitud.

En su homilía, en la que León XIV habló en español y en catalán, llamó a «construir armonía y comunión, más allá de toda polarización».

El jueves y viernes, el papa visitará las islas Canarias.

En ese archipiélago atlántico ubicado frente a África, vía de entrada a Europa para muchos migrantes irregulares, el pontífice insistirá en otro de los mensajes clave de su viaje: la acogida del inmigrante.

– Retos para terminar la basílica –

Antes de la misa en la Sagrada Familia el miércoles por la tarde, el papa se reunirá con presos en una cárcel y visitará la abadía en la montaña de Montserrat.

La torre de Jesucristo, la pieza central que se eleva sobre el conjunto que se terminó en febrero, llevó la basílica a su altura máxima, 172,5 metros.

La cima queda un poco por debajo de la montaña de Montjuic, de 177 metros, siguiendo las indicaciones de Gaudí, que no quería que su obra sobrepasara la obra de Dios.

La construcción de la iglesia sufrió numerosos altibajos desde que Gaudí asumió el proyecto en 1883.

Financiada por donaciones -entre las que contabilizan los ingresos por las visitas turísticas-, la iglesia debía terminarse en 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí.

Pero la pandemia obligó a abandonar este plan y la junta constructora, una fundación canónica privada, se resiste a fijar una nueva fecha definitiva de finalización.

Los planes dependen de que no haya nuevos contratiempos que afecten al flujo de visitantes, principal fuente de financiación de las obras, y de que se solucionen las diferencias para construir los polémicos accesos a la fachada de la Gloria, la entrada principal que todavía queda por edificar.

El proyecto que defienden los constructores implicaría derribar varios edificios de viviendas, pero los vecinos se oponen.

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