El papa celebra una misa gigante ante 120.000 fieles en Camerún

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Recibido por una multitud enardecida bajo un calor sofocante, el papa León XIV celebró el viernes una misa multitudinaria en Duala, en el tercer día de su visita a Camerún, marcada por sus constantes llamados a la paz y su denuncia de los «tiranos que devastan el mundo».

Más de 120.000 personas participaron en la celebración, indicó el Vaticano basándose en las autoridades locales, cifra muy inferior a las estimaciones del gobierno que esperaba un millón de asistentes.

– «Ramas de la paz» –

«¡Viva el papa!», coreaba la multitud entusiasmada a la llegada del pontífice estadounidense-peruano en papamóvil a la explanada del estadio de Japoma, agitando «ramas de la paz» y banderas del Vaticano, mientras el coro entonaba alegres cantos acompañados de percusión.

En la capital, Yaundé, y luego en Bamenda, epicentro de un mortífero conflicto separatista en el noroeste anglófono, León XIV abandonó su habitual reserva para adoptar un estilo más firme, pocos días después de ser duramente criticado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario republicano arremetió contra él por pedir el fin de la guerra en Oriente Medio. El papa puede decir lo que quiera, pero debe entender las realidades de un «mundo cruel», afirmó el inquilino de la Casa Blanca.

Pero a cada golpe verbal de Trump, el papa contraatacó con un mensaje pacífico pero firme. «El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, ¡pero se mantiene unido por una multitud de hermanos y hermanas solidarios!», dijo en Bamenda.

«Quienes despojan a su tierra de recursos suelen invertir gran parte de sus beneficios en armas, en una espiral de desestabilización y muerte sin fin», lamentó.

En Duala, capital económica del país, los fieles esperaron durante horas bajo 32°C para ver al jefe de la Iglesia católica, muchos de ellos vestidos con atuendos con su imagen.

Marguerite Tedga, de 72 años, pasó la noche en el lugar con amigas. «Es la culminación de toda una vida cristiana. Cuando era pequeña, pensaba que no podíamos ver al papa con nuestros propios ojos», declaró a la AFP.

– Actores del futuro –

En su homilía, pronunciada en francés, el sumo pontífice invitó a los cameruneses a ser «actores del futuro y a rechazar toda forma de abuso y violencia».

Tras la misa tenía previsto visitar el hospital católico Saint Paul de Duala y regresar a Yaundé, donde pronunciará un discurso ante universitarios. Concluirá su gira camerunesa con una misa el sábado por la mañana.

Desde su llegada el miércoles, el jefe de la Iglesia católica es recibido con fervor popular, con miles de fieles congregados a lo largo de las carreteras para aclamarlo con cantos y danzas.

Sus intervenciones tienen un marcado tono social. El jueves denunció «el mal causado desde el exterior por quienes, en nombre del beneficio, siguen apropiándose del continente africano para explotarlo y saquearlo».

Camerún dispone de abundantes recursos —petróleo, maderas preciosas, cacao, café, algodón—, así como vastos yacimientos mineros que desde hace décadas atraen a grupos extranjeros y a élites locales.

Alrededor del 37% de los aproximadamente 30 millones de habitantes de Camerún son católicos y la Iglesia gestiona una amplia red de hospitales, escuelas y obras caritativas en el país.

Después de Camerún seguirá su gira en Angola y Guinea Ecuatorial hasta el 23 de abril.

Antes de Camerún, el líder de los 1.400 millones de católicos realizó una histórica visita a Argelia.

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