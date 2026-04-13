El papa comienza su viaje a África, con primera parada en Argelia para fomentar el dialogo

3 minutos

A bordo del avión papal, 13 abr (EFE).- El papa León XIV emprendió este lunes su primer gran viaje internacional, que le llevará en su primera etapa a Argelia tras los pasos de San Agustín, fundador de la orden a la que pertenece, y donde continuará el diálogo con el islam que ya inició en sus visitas a Turquía y Líbano, para después trasladarse a Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial.

El avión de la compañía Ita Airways con el papa a bordo junto a la delegación vaticana y 70 periodistas despegó de Roma unos minutos después de las 9.00 horas con destino a Argel, donde León XIV será recibido por las autoridades.

Inmediatamente se dirigirá al Monumento de los Mártires (Maqam Echahid), uno de los símbolos más importantes de Argelia para conmemorar a los caídos en la guerra de independencia y donde pronunciará un breve saludo.

A continuación, realizará una visita de cortesía al presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, y ofrecerá un discurso. Por la tarde visitará la Gran Mezquita de Argel, en un gesto significativo de diálogo interreligioso.

Además realizará una visita privada al centro de acogida de las Hermanas Agustinas Misioneras, en memoria de las dos religiosas españolas asesinadas en 1994 por islamistas armados, en los peores años de la llamada «década negra».

Será un encuentro breve y privado «con un amigo», en la capilla del centro para «compartir lo que vivimos» y «nuestro deseo de continuar esta misión bonita y delicada en este país que nos ha acogido y que nos quiere», adelantó a EFE la religiosa española Sor Lourdes que se salvó junto a otra monja del tiroteo en el que murieron sus compañeras.

La jornada concluirá con un encuentro en la Basílica de Nuestra Señora de África, templo ubicado en un país donde los católicos no llega a 90.000.

«El tema central de este viaje reside en la decisión del Santo Padre de llevar la presencia de la Iglesia allí donde el sufrimiento humano es más acuciante. Cuatro países, diversos en su historia, contexto social y desafíos políticos, pero unidos por una realidad fundamental marcada por luces y sombras: comunidades católicas vibrantes y profundamente arraigadas, pero también pobreza, fragilidad, desigualdad y tensiones sin resolver», resumió el secretario de Estado, Pietro Parolin a los medios vaticanos.

El martes, como miembro de la orden Agustina, visitará Annaba, la antigua Hipona, siguiendo los lugares de San Agustín «que representan un elemento de diálogo: constituye un punto de encuentro natural entre la tradición cristiana y el mundo islámico», añadió.

El viaje del papa León XIV comienza además pocas horas después de las críticas que ha recibido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha manifestado que el pontífice es «débil con el crimen» y «terrible en política exterior» aludiendo a sus críticas sobre Irán y Venezuela, al tiempo que le ha instado a «dejar de complacer a la izquierda radical». EFE

ccg/sam/alf

(foto)