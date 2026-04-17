El papa denuncia en Camerún el uso de la IA para fomentar «conflictos, miedos y violencia»

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En el tercer día de su gira por Camerún, el papa León XIV denunció este viernes el uso de la inteligencia artificial (IA) para fomentar «la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia».

En un discurso ofrecido a los estudiantes de la Universidad Católica de África Central, en la capital del país, Yaundé, el papa estadounidense denunció «la sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta», que conduce a vivir «dentro de burbujas impermeables unas con otras».

«Cuando la simulación se vuelve norma, (…) vivimos como dentro de burbujas impermeables unas con otras, nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente», lamentó.

«Así es como se extienden la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia. No está en juego un simple riesgo de error, sino una transformación de la relación misma con la verdad», agregó.

La declaración llega en medio de las críticas por el uso que suele hacer Donald Trump de imágenes generadas con IA con fines políticos.

Después de que el papa criticara la guerra en Irán, el presidente estadounidense publicó el domingo una imagen en la que aparece como si fuera Jesucristo. La ilustración, borrada un día después, generó indignación en la derecha religiosa estadounidense.

En un país dirigido con mano de hierro por Paul Biya desde 1982, el líder de la Iglesia católica instó a los jóvenes a «servir a su país» en lugar de emigrar. «África necesita liberarse de la plaga de la corrupción», lanzó.

El sumo pontífice también criticó «el lado oscuro de las devastaciones ambientales y sociales provocadas por la frenética búsqueda de materias primas y tierras» raras.

El continente africano está pagando un alto precio por la extracción del cobalto, del que dependen los servidores informáticos. Un negocio en gran parte dominado por potencias extranjeras, con China a la cabeza.

– Misa gigante –

El viernes por la mañana, bajo un sol abrasador, el papa celebró misa al aire libre en Duala, a orillas del golfo de Guinea.

Asistieron más de 120.000 personas, una muchedumbre mucho más pequeña de la que vaticinaba el gobierno, que apostaba por que acudirían un millón de personas.

«¡Viva el papa!», coreaba la multitud entusiasmada a la llegada del pontífice estadounidense-peruano en papamóvil a la explanada del estadio de Japoma, agitando «ramas de la paz» y banderas del Vaticano, mientras el coro entonaba alegres cantos acompañados de percusión.

Marguerite Tedga, de 72 años, había pasado la noche en el lugar con unas amigas para no perderse la misa. «Es la culminación de toda una vida cristiana. Cuando era pequeña, pensaba que no podíamos ver al papa con nuestros propios ojos», declaró a la AFP.

Después del oficio, visitó a pacientes de un hospital católico de Duala y luego viajó a Yaundé. Terminará su etapa camerunesa con una misa el sábado por la mañana.

Estos días, León XIV abandonó su habitual reserva para adoptar un estilo más firme, después de haber sido duramente criticado por Donald Trump.

Sus intervenciones tienen un marcado tono social. El jueves denunció «el mal causado desde el exterior por quienes, en nombre del beneficio, siguen apropiándose del continente africano para explotarlo y saquearlo».

Camerún dispone de abundantes recursos -petróleo, maderas preciosas, cacao, café, algodón-, así como vastos yacimientos mineros que desde hace décadas atraen a grupos extranjeros y a élites locales.

«El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, ¡pero se mantiene unido por una multitud de hermanos y hermanas solidarios!», dijo en Bamenda, epicentro de un mortífero conflicto separatista en el noroeste anglófono.

Alrededor del 37% de los aproximadamente 30 millones de habitantes de Camerún son católicos y la Iglesia gestiona una amplia red de hospitales, escuelas y obras caritativas en el país.

El líder espiritual de los 1.400 millones de católicos llegó a Camerún tras haber hecho una visita histórica a Argelia. Su gira continuará en Angola y Guinea Ecuatorial hasta el 23 de abril.

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