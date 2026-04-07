El papa lamenta las «injusticias» que sufren los cristianos en el sur del Líbano

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(Actualiza con información sobre la suspensión de la entrega de ayuda humanitaria)

Ciudad del Vaticano, 7 abr (EFE).- El papa León XIV envió este martes un mensaje a los habitantes del pueblo libanés de Debel y a los cristianos del sur del país, a quienes transmitió su cercanía ante las «circunstancias dramáticas» y «la injusticia que sufren».

«En su desgracia, en la injusticia que sufren y en el sentimiento de abandono que experimentan, están muy cerca de Jesús», se señala en el texto dirigido al pueblo de Debel firmado por el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en nombre del papa.

El papa hizo extensivo su mensaje de «consuelo y compasión a todos los cristianos del sur del país y a todas las personas que sufren las consecuencias de la guerra».

Según publica el diario católico Avvenire, el mensaje debía ser entregado junto con ayuda humanitaria por el nuncio vaticano en Beirut, Paolo Borgia, que se dirigía a Debel y a otras zonas más expuestas al conflicto.

Sin embargo, los combates impidieron que el convoy humanitario alcanzara su destino, lo que obligó a la delegación a suspender la entrega tras quedar detenida bajo fuego cruzado a pocos kilómetros del área prevista.

En su mensaje, el pontífice anima a la población a mantener la esperanza: «Que puedan ustedes, en medio de los sentimientos de pena, de angustia y de duelo, conocer hoy en sus corazones una alegría más profunda: Jesús ha triunfado gloriosamente sobre la muerte. Es una alegría que viene del cielo y que nada les puede arrebatar».

Asimismo, les instó a no perder el ánimo: «Están cerca de Él también en este día de Pascua en el que ha vencido a las fuerzas del mal, y que resuena para ustedes como una promesa de futuro. ¡No pierdan, pues, el ánimo!».

«Ninguna de sus oraciones, ninguno de sus gestos de solidaridad, ningún suspiro de cansancio que expresen se pierde: Nuestra Señora del Líbano guarda todo en su corazón y lo lleva a su Hijo», concluye el mensaje.

El papa León XIV realizó una visita de tres días al Líbano entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025, en la segunda etapa de su primer viaje internacional. EFE

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