El papa lamenta que sus palabras se interpretaran como un debate con Trump

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El papa León XIV dijo el sábado que lamenta que sus declaraciones se hubieran interpretado como una respuesta a las críticas del presidente Donald Trump, e insistió en que no tenía ningún interés en debatir con el mandatario estadounidense.

El pontífice puso como ejemplo un discurso sobre los «tiranos» que asolan el mundo, pronunciado el jueves en Camerún durante la segunda etapa de su gira por África.

Las declaraciones se habían redactado mucho antes del «comentario de Trump sobre mi persona y sobre el mensaje de paz que promuevo», afirmó a los periodistas mientras se dirigía a Angola.

«Y, sin embargo, se percibió como si estuviera intentando iniciar un nuevo debate con el presidente, algo que no me interesa en absoluto», destacó León XIV.

«Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces han sido más comentarios sobre comentarios que intentan interpretar lo que se ha dicho», señaló.

El papa había arremetido el jueves contra los «tiranos» que devastan el mundo durante una visita a la ciudad de Bamenda, en el noroeste de Camerún, epicentro de una insurgencia separatista anglófona que dura ya casi una década y que ha causado miles de muertos.

Los medios de comunicación estadounidenses, en particular, interpretaron esas declaraciones como una referencia a Trump.

Pero fueron escritas mucho antes de las críticas de Trump, dijo León XIV. «Ha habido una cierta narrativa que no ha sido precisa en todos sus aspectos», añadió.

Trump declaró el 12 de abril que no era «gran seguidor del papa León», acusándolo de «jugar con un país (Irán) que quiere un arma nuclear».

El mandatario republicano calificó posteriormente al papa de «débil» y «terrible para la política exterior».

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