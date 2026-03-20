El papa León XIV y los reyes de España se reúnen en el Vaticano durante casi una hora

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Roma, 20 mar (EFE).- Los reyes de España y León XIV han mantenido un encuentro de 50 minutos en la Santa Sede, en la primera audiencia que el pontífice ofrece a Felipe VI y Letizia, previa al viaje que el papa realizará el próximo mes de junio a España.

Los reyes, acompañados por el ministro español de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa, llegaron a las 10:15 hora local (09.15 GMT) al Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano, donde fueron recibidos con honores por un piquete de la Guardia Suiza.

Tras ser saludados por el vicerregente de la Casa Pontificia, Edward Daniang Daleng, y un grupo de gentilhombres, la comitiva después acompañó a los reyes hasta la Sala del Tronetto donde el papa les saludó para después dirigirse a la biblioteca privada de León XIV, en la que mantuvieron el encuentro.

Como en anteriores visitas a la Santa Sede, la reina Letizia acudió a la cita con el pontífice vestida de blanco, haciendo uso del privilegio reservado a las soberanas de países católicos, luciendo un vestido en ese tono coordinado con accesorios en color beige.

Tras esta reunión, los tres posaron para la foto oficial con el papa y después los reyes presentaron a León XIV a los miembros de la delegación oficial y se intercambiaron regalos con motivo de esta visita.

Felipe VI y la reina Letizia se reunieron posteriormente con el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, un encuentro en el que participaron también Félix Bolaños; el jefe de la Casa del Rey, Camilo Villarino, y la embajadora de España ante la Santa Sede, por parte de España.

Acompañaron a Parolin por parte del Vaticano el subsecretario para las Relaciones con los Estados, Richard Gallagher, y Renato Kuĉić, encargado de los Asuntos Relativos a España.

Los reyes regalaron a León XIV un facsímil del libro de horas de Felipe II, del siglo XVI, que fue el manuscrito predilecto del monarca y le acompañó durante toda su vida, la obra más rica y característica realizada en el escritorio del Real Monasterio de El Escorial, donde se conserva.

También le obsequiaron con una manta de butaca fabricada a mano en lana merina y seda natural por el taller de artesanía textil Ábbate, miembro de la Alianza por la Lana, proyecto que busca promover y proyectar el valor de la lana española, mientras que para el secretario de Estado, el libro de ensayos ‘Sacred Spain. Art and Belief in the Spanish World’.

Los reyes ya se encontraron con León XIV en mayo de 2025, tras la misa de inicio de su Pontificado, donde le invitaron a visitar España.

Una invitación a la que León XIV respondió con la visita apostólica prevista entre el 6 y el 12 de junio a Madrid, Barcelona y Canarias, la primera de un papa a España en los últimos 15 años, tras la de Benedicto XVI en 2011 y también será el primer pontífice que visitará el país durante el reinado de Felipe VI.

La última audiencia de los reyes en el Vaticano se celebró en junio 2014, cuando fueron recibidos por el papa Francisco en el primer viaje oficial al extranjero que realizaron como reyes. Antes, en 2013 acudieron, todavía como príncipes de Asturias, a la misa de inicio de su pontificado.

Y asistieron el 26 de abril de 2025 a la Plaza de San Pedro del Vaticano para despedir al papa Francisco en un multitudinario funeral.

Tras la audiencia con el papa, los reyes se trasladaron a la Basílica papal de Santa María la Mayor, en el centro de Roma, donde Felipe VI tomará posesión de su cargo como protocanónigo de este templo, una tradición de siglos reservada a la monarquía española. EFE

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