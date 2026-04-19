El papa llama a la esperanza y fustiga la corrupción ante 100.000 fieles en Angola

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Más de 100.000 fieles asistieron el domingo cerca de Luanda, la capital angoleña, a una misa multitudinaria al aire libre del papa León XIV, quien pidió «esperanza» pero condenó «el flagelo de la corrupción» en un país marcado por las desigualdades económicas.

Desde su llegada a Angola, el sumo pontífice criticó en un discurso, en presencia del presidente João Lourenço, los «sufrimientos» y las «catástrofes sociales y medioambientales» provocados por la «lógica de explotación» de los recursos de esta antigua colonia portuguesa, rica en petróleo y minerales.

La gira de 11 días por cuatro países de África de León XIV ha estado marcada por las recientes críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el papa. El pontífice estadounidense ha ido adoptando un tono más contundente en sus mensajes.

El domingo, en el segundo día de su visita a Angola, el papa presidió una multitudinaria misa en Kilamba, a unos treinta kilómetros de la capital.

Muchos fieles durmieron en el suelo para asegurarse un lugar y lo recibieron vestidos con camisetas con la imagen del pontífice y banderas amarillas y blancas del Vaticano.

Tras un baño de masas en papamóvil por la explanada, el papa instó, en su homilía, a «mirar hacia el futuro con esperanza».

«Podemos y queremos construir un país donde las viejas divisiones queden definitivamente superadas, donde el odio y la violencia desaparezcan, donde el flagelo de la corrupción sea curado por una nueva cultura de justicia y de reparto», planteó.

Según el sacerdote angoleño Pedro Chingandu, que llegó temprano, «la riqueza [en Angola] está concentrada en manos de una minoría muy pequeña y, por supuesto, la guerra que conocimos [1975-2002] no hizo más que agravar la situación»

«Necesitamos una verdadera democracia, una redistribución de la riqueza y justicia», dijo a la AFP.

Patricio Musanga, de 32 años, originario de Kinshasa, en República Democrática del Congo, portaba una gorra blanca con el rostro de León XIV y esperaba «un mensaje de esperanza para la juventud», pero también de «reconciliación nacional», «paz» e «interculturalidad».

– No más guerras, ni injusticias –

Después de Juan Pablo II (1978-2005) en 1992 y Benedicto XVI (2005-2013) en 2009, León XIV es el tercer pontífice en visitar este país, antigua colonia portuguesa que se independizó en 1975.

El papa se desplazó hasta el santuario de Muxima, pequeña ciudad situada a unos 110 km de la capital, convertida en el gran centro del catolicismo de África austral.

La iglesia de Nuestra Señora de Muxima, un templo de estilo colonial portugués del siglo XVI, atrae a unos dos millones de peregrinos al año.

Esos fieles viajan para ver una estatua de la Virgen María, llamada cariñosamente Mama Muxima, que, según la leyenda, habría aparecido en ese lugar.

Este domingo, de 50.000 fieles esperaron allí al pontífice, quien reiteró su llamado a un mundo «en el que no haya más guerras, ni injusticias, ni miseria, ni deshonestidad».

«La presencia de tantos peregrinos aquí, a pesar de la dolorosa página de la historia que tuvo lugar en este lugar, tiene un gran significado para muchos de nosotros», declaró a la AFP Matias Chitandula, un estudiante de filosofía de 24 años.

Meraldo Amon Daniel, un estudiante de enfermería de 21 años originario de Muxima, espera que la visita del papa al santuario «pueda reforzar la fe, no solo de los fieles, sino también de las autoridades del país».

Cerca de un tercio de la población angoleña vive por debajo del umbral internacional de pobreza de 2,15 dólares al día, según el Banco Mundial.

Angola fue escenario en julio de 2025 de tres días de manifestaciones, acompañadas de saqueos, contra la carestía de la vida, en las que murieron unas treinta personas. Organizaciones de derechos humanos denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades.

Según analistas, estos disturbios reflejan el descontento hacia el Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA), en el poder desde la independencia de Portugal.

Desde Angola, el papa viajará a Guinea Ecuatorial, una antigua colonia española, última parada de un recorrido de 18.000 kilómetros.

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