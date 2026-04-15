El papa llega a Camerún en la segunda etapa de su gira africana

afp_tickers

4 minutos

El papa León XIV llegó el miércoles a Camerún para una visita de tres días, segunda etapa de su gira africana en la que visitará una de las zonas más violentas del país para lanzar un mensaje de paz.

León aterrizó poco antes de las 14H00 GMT en el aeropuerto de Yaundé procedente de Argelia, donde su viaje se vio empañado en parte por un doble atentado suicida a unos 40 km de Argel, donde se encontraba, y por las críticas de Donald Trump.

En la capital camerunesa tiene previsto reunirse con el presidente Paul Biya, de 93 años, decano de los jefes de Estado del mundo. Después pronunciará un discurso ante las autoridades y el cuerpo diplomático en el Palacio de la Unidad.

Las percusiones y los cantos de los coros resonaron ante el aeropuerto de Yaundé, donde miles de cameruneses se congregaron bajo un sol de justicia para recibir a León.

«Esperamos que, en cuanto pise suelo camerunés, la guerra se detenga», dijo a AFP Bénédicte Bélinka, vestida con un paño con la efigie del papa.

El jueves, el papa viajará a la ciudad de Bamenda, en el noroeste del país, epicentro de la insurgencia separatista, donde orará por la paz ante miles de fieles.

Esta región anglófona es escenario del enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y los grupos separatistas que se ha cobrado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.

El lunes, los grupos separatistas anunciaron una tregua de tres días en los combates a partir del miércoles para acoger con seguridad al papa en la zona, donde vive casi el 20 % de la población.

Tatah Mbuy, un sacerdote en Bamenda, viajó hasta la capital para recibir al pontífice. «Es una oportunidad de oro. Cada camerunés espera que el papa venga a predicar la paz», aseguró.

– Alcanzar una «solución pacífica» –

En Camerún, un país África Central donde cerca del 37 % de sus 30 millones de habitantes son católicos, la Iglesia desempeña un papel de mediación y gestiona una gran red de hospitales, escuelas y obras benéficas.

León XIV, de 70 años, también tiene previsto visitar un orfanato católico y luego celebrará un encuentro privado con los obispos del país.

El conflicto en el país estalló en 2017 a raíz de la represión de las protestas, y opone a los independentistas que proclamaron la «República de Ambazonia» con el gobierno central.

Acorralados, los civiles se han vuelto blanco de extorsiones, violencia, secuestros y asesinatos. Al menos 6.000 de ellos han muerto desde 2016, según la ONU.

León XIV pronunciará un discurso y oficiará misa en el aeropuerto de la ciudad de Bamenda, que ha sido renovado para la ocasión.

«En cuanto el papa pise la tierra de Bamenda, queremos paz, todos los asesinatos y secuestros deben cesar», dijo a la AFP Giovanni Mbuna, un creyente de 36 años que fue secuestrado por independentistas en 2023.

«La visita del papa ablandará el corazón de los extremistas para que podamos hallar un terreno de entendimiento (…) y alcanzar una solución pacífica», apuntó por su parte Andrew Fuanya Nkea, arzobispo de Bamenda y presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún.

La visita del papa a este país se cerrará el viernes en Duala, la capital económica, donde celebrará misa en un estadio con capacidad para miles de personas.

La gira de León XIV por África empezó el lunes en Argelia, donde permaneció dos días. Allí, el soberano pontífice instó a continuar el «diálogo» con los musulmanes e hizo un llamado al «perdón» ante el Monumento de los Mártires, víctimas de la sangrienta guerra de la independencia contra Francia (1954-1962).

El líder de 1.400 millones de católicos continuará su periplo de 18.000 km en Angola y Guinea Ecuatorial, hasta el 23 de abril.

gge-cmk/jvb-pc/hgs