El papa ora por la paz en su visita a una zona de conflicto de Camerún

afp_tickers

4 minutos

El papa León XIV denunció «una espiral de desestabilización y muerte sin fin» durante una visita a Bamenda, epicentro de la violencia en la zona anglófona que ha causado miles de muertos en casi una década, la etapa más simbólica de su viaje a Camerún.

Después de dos días en Argelia, en una visita empañada por dos ataques suicidas y una disputa con el presidente estadounidense Donald Trump, León viajó a la zona de conflicto donde separatistas anglófonos combaten al ejército de Camerún desde 2016.

«Quienes saquean los recursos de la tierra que les pertenece, suelen invertir gran parte de las ganancias en armas, en una espiral de desestabilización y muerte sin fin», señaló el soberano pontífice durante un discurso en la catedral de Bamenda.

El viaje de León, el cuarto de un papa a Camerún, se produce seis meses después de que las autoridades reprimieran con violencia las protestas contra la reelección del presidente Paul Biya, de 93 años, que dirige el país con mano de hierro desde 1982.

El miércoles, León XIV llamó a «romper las cadenas de la corrupción», al respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho, y también pidió el fin del conflicto separatista.

En Bamenda, muchos esperaban con ansia la misa del papa ante 20.000 fieles, con la esperanza de que ofrezca una salida a la violencia que viven en esta región.

«Llevamos en nuestros corazones la paz para este país que sufre y queremos ser una presencia de oración. Como él mismo dijo, es la oración lo que puede cambiar el mundo», declaró la hermana María Inmaculada, de 46 años en el aeropuerto de Bamenda este jueves temprano.

– «Buen comienzo» –

La seguridad se reforzó en las grandes avenidas de la ciudad, muchos de cuyos habitantes se concentraron en la carretera que conduce al aeropuerto para acoger al sumo pontífice, con banderas del Vaticano y pancartas con mensajes de bienvenida y a favor de la paz.

El conflicto anglófono estalló en 2016 después de que las protestas contra la mayoría de habla francesa fueran reprimidas por las autoridades.

La represión provocó un enfrentamiento entre el ejército y los insurgentes de habla inglesa que, según grupos de derechos humanos, ha dejado más de 6.000 muertos para 2024.

Los separatistas declararon la República de Ambazonia en las dos regiones anglófonas, donde vive un quinto de la población camerunense.

El lunes, grupos separatistas anunciaron una tregua de tres días en las dos regiones con motivo de la visita del sumo pontífice.

El grupo separatista Unity Warriors of Ambazonia dijo a la AFP que esperaba que el papa presionara al gobierno para que reanude las negociaciones y que «se pueda discutir sobre las raíces del conflicto».

«Es un buen comienzo que se depongan las armas para que no las vuelvan a tomar», consideró por su parte el obispo de Ebolwa y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Camerún, Alain Alain Philippe Mbarga, el jueves.

– Diálogo –

«Es la primera vez desde que empezó el conflicto que todo el mundo habla el mismo idioma: todo el mundo desea la bienvenida al Santo Padre», declaró Andrew Fuanya Nkea, arzobispo de Bamenda y presidente de la Conferencia Episcopal de Camerún.

En el país, la Iglesia juega un papel de mediación y gestiona una extensa red de hospitales, escuelas y obras caritativas; unos medios de influencia que la Santa Sede quiere consolidar.

«Hemos hablado con las dos partes y pensamos que es el momento de que actúen y de tener ese diálogo», declaró el arzobispo, próximo a León XIV.

Pero antes de hablar de paz o de reconciliación, «hay que resolver las causas del conflicto: la descolonización inacabada de Camerún occidental, la marginación, la erradicación identitaria y los intentos de asimilación», sostuvo no obstante Joseph Awah Fru, abogado de diez líderes separatistas que están encarcelados en Yaundé desde 2019.

Después de su viaje a Bamenda, León celebrará el viernes una misa ante cientos de miles de personas en un estadio en la capital económica de Douala.

El líder de 1.400 millones de católicos continuará su periplo africano en Angola y en Guinea Ecuatorial hasta el 23 de abril.

cm-gg-sbk/giv/mas-jvb/erl