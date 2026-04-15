El papa pedirá paz en la zona en conflicto de Camerún

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El papa León XIV llegará el miércoles a Camerún con un mensaje de paz para una región en conflicto desde hace casi una década, en la segunda escala de su gira africana, marcada por los insultos del presidente estadounidense Donald Trump.

El pontífice se reunirá con el presidente Paul Biya en el primero de sus cuatro días en el país mayoritariamente de habla francesa, antes de viajar a la zona de conflicto, donde separatistas anglófonos se enfrentan al ejército.

La reunión prevista con Biya, de 93 años y en el poder desde 1982, ha dividido a los católicos de este país del centro de África.

Miembros del clero han expresado temor de que contribuya a mejorar la imagen de Biya seis meses después de las protestas contra su disputada reelección que fueron reprimidas con violencia.

El prelado de 70 años realizará el jueves una visita a Bamenda, epicentro de la insurgencia separatista, donde orará por la paz ante más de 20.000 fieles.

La crisis en esa región data de los años 1970, cuando las zonas de habla francesa e inglesa se unieron y la minoría anglófona temió perder sus prácticas legales y culturales.

La brutal represión de las protestas en esta zona en 2016 desató una revuelta.

Hasta 2024 la violencia había causado más de 6.000 muertos según organizaciones de derechos humanos.

– «Testimonio del evangelio» –

León comenzó su visita histórica a África en Argelia, donde visitó la cuna del teólogo cristiano San Agustín y celebró misa en una basílica que cada año atrae a 18.000 peregrinos, incluyendo a musulmanes y judíos.

Llamó a los cristianos de Argelia a «dar testimonio del Evangelio mediante gestos sencillos, relaciones auténticas y un diálogo vivido día a día».

Pero su visita se vio empañada por dos ataques suicidas en la ciudad de Blida.

Las autoridades no se han pronunciado pero una fuente confirmó los ataques explosivos, que no estarían relacionados con la presencia del papa en el país de mayoría musulmana.

Las únicas muertes confirmadas son las de los atacantes.

La gira internacional de León está marcada por los insultos de Trump, quien fustigó sus llamados a la paz en Oriente Medio.

El vicepresidente estadounidense JD Vance, un católico, pidió al Vaticano «limitarse a cuestiones morales… y dejar que el presidente de Estados Unidos se ocupe de dictar la política pública estadounidense».

«No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio», respondió León, quien defendió el «deber moral» de la iglesia de pronunciarse por la paz.

La visita de León a Camerún es la cuarta de un papa al país multiconfesional y multiétnico.

La capital Yaundé fue engalanada con pancartas y banderas en su honor.

El viernes, León celebrará una misa para cientos de miles de fieles en un estadio de la capital económica, Douala.

El sábado partirá de Camerún rumbo a Angola.

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