El papa pide a los dirigentes de Camerún un examen de conciencia y romper la corrupción

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Yaundé, 15 abr (EFE).- El papa León XIV pidió este miércoles a los dirigentes de Camerún un «examen de conciencia», «transparencia en la gestión de los recursos» y «romper con la corrupción», en el discurso que pronunció en la primera jornada de visita al país durante el acto en el palacio presidencial ante el jefe del Estado Paul Biya, que a sus 93 años ha acumulado 43 en el poder.

En un cambio de última hora, el papa pronunció su discurso en el palacio presidencial y ante Biya,, en el primer acto de su visita a Camerún y segunda etapa de su periplo africano tras llegar de Argelia.

El papa recordó las guerras en el país y el actual conflicto civil que estalló en 2017 entre el Ejército e insurgentes independentistas anglófonos, que se consideran marginados frente al Gobierno central francófono. Una ocasión que le sirvió para volver a lanzar un llamamiento para que se detengan todos los guerras «con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados!»

Pero después hizo un repaso de la situación en el país, al que muchas ONG acusan de represión y de violación de los derechos humanos, y recalcó que «la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el respeto al Estado de derecho son esenciales para restablecer la confianza».

A pesar de que Camerún es rico en recursos como petróleo, gas o minerales, el 26,7 % de su población se encuentra en la pobreza, según el Banco Mundial (BM), principalmente por la corrupción y el autoritarismo del Gobierno.

«Es hora de atreverse a hacer un examen de conciencia y dar un valiente salto cualitativo. Las instituciones justas y creíbles se convierten en pilares de estabilidad. La autoridad pública está llamada a ser un puente, nunca un factor de división, incluso allí donde parece reinar la inseguridad», aseveró el pontífice estadounidense.

Y añadió que, aunque la seguridad es una prioridad, «debe ejercerse siempre respetando los derechos humanos, uniendo rigor y magnanimidad, con especial atención a los más vulnerables».

Denuncia de la corrupción entre pobreza de población

En un país con un alto índice de corrupción, que lo situá en el puesto 142 de los 180 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) elaborado por Transparencia Internacional, el papa recordó que el Estado debe estar «al servicio del pueblo y especialmente de los más pobres» y que es necesaria «una conducta íntegra en la vida».

«Para que se afiancen la paz y la justicia es necesario romper las cadenas de la corrupción, que desfiguran a los dirigentes, quitándoles autoridad. Es necesario liberar el corazón de esa sed de ganancia que es idolatría», insistió.

También defendió la labor de las asociaciones y ONG, muchas de ellas bloqueadas por el Gobierno de Biya.

«Las asociaciones, organizaciones de mujeres y de jóvenes, sindicatos, ONG humanitarias, líderes tradicionales y religiosos: todos desempeñan un papel insustituible en la construcción de la paz social», indicó.

«Son ellos los primeros en intervenir cuando surgen tensiones; son ellos quienes acompañan a los desplazados, apoyan a las víctimas, abren espacios de diálogo y fomentan la mediación local», recordó el papa a las autoridades reunidas en el pequeño salón del palacio.

También agradeció el papel de las mujeres, que, «lamentablemente son las primeras víctimas de los prejuicios y de la violencia, y aun así continúan siendo incansables artífices de paz».

Leon XIV invitó a las autoridades del país a darles más peso en los procesos de toma de decisiones pues «su compromiso con la educación, la mediación y la reconstrucción del tejido social es inigualable y constituye un freno a la corrupción y a los abusos de poder».

Defendió las tradiciones religiosas africanas, pues «cuando no son distorsionadas por el veneno de los fundamentalismos, inspiran profetas de paz, justicia, perdón y solidaridad».

Y en un país donde el 50 % de la población es cristiana, con un 28 % de católicos, instó al fomentar el diálogo ecuménico y a involucrar a los líderes religiosos en las iniciativas de mediación y reconciliación.

«La política y la diplomacia pueden valerse de fuerzas morales capaces de apaciguar las tensiones, prevenir las radicalizaciones y promover una cultura de estima y respeto», afirmó. EFE

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