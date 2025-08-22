The Swiss voice in the world since 1935

El papa pide que los corazones se liberen del odio en jornada de ayuno para pedir la paz

Ciudad del Vaticano, 22 ago (EFE).- El papa León XIV pidió rezar «para que los corazones se liberen del odio, para que se salga de la lógica de la división y la represalia» como motivo de la jornada de ayuno que convocó ante los numerosos conflictos.

«Hoy celebramos la memoria de la Santísima Virgen María Reina, también invocada como Reina de la Paz. Vivamos este día en ayuno y oración, suplicando al Señor por el don de la paz», escribió en sus cuentas en los varios idiomas en la red social X.

Y añadió:»Oremos juntos para que los corazones se liberen del odio, para que se salga de la lógica de la división y la represalia y prevalezca la visión de conjunto animada por el bien común».

El pasado miércoles, durante la audiencia general, León XIV invitó a los fieles a una jornada de oración y ayuno para pedir la paz . «Mientras nuestra tierra sigue siendo herida por guerras, en Tierra Santa, en Ucrania y muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir el día 22 de agosto en ayuno y oración», dijo el pontífice estadounidense.

Y agregó: «Para suplicar al Señor que nos conceda paz y justicia y que seque las lágrimas de quienes sufren a causa de los conflictos armados en curso».

«María, Reina de la Paz, intercede para que los pueblos encuentren el camino de la paz», concluyó.

Prácticamente todas las Conferencias Episcopales y diócesis han respondido a la invitación de León XIV. EFE

