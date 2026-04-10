El papa pondrá el foco en la explotación de África, las migraciones y la paz

5 minutos

Cristina Cabrejas

Ciudad del Vaticano, 10 abr (EFE).- El papa León XIV emprenderá este lunes su primer gran viaje internacional y visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, donde pondrá el foco en la explotación de los recursos del continente africano, abordará la crisis migratoria y el problema medioambiental y lanzará un mensaje de convivencia entre religiones en tiempos de guerra.

En su tercer viaje apostólico, después de Turquía, Líbano y el Principado de Mónaco, el pontífice estadounidense, a sus 70 años, abordará un viaje con 18 vuelos, en los que recorrerá cerca de 19.000 kilómetros, visitará 11 ciudades y pronunciará más de 25 discursos y hablará en cuatro idiomas.

El papa ha elegido Argelia, donde nunca ha estado un papa y vinculado a la figura de San Agustín, fundador de la orden a la que pertenecen, y otros tres países que no reciben la visita de un pontífice desde hace 30 años. Juan Pablo II estuvo en Camerún en 1985, como parte de una larga peregrinación al continente; luego Benedicto XVI en 2009, antes de ir a Angola, donde Wojtyla ya había estado en 1992. y en Guinea Ecuatorial en 1982 para su segundo viaje apostólico a África.

Argelia, convivencia y diálogo con el islam

La primera etapa será Argelia, donde «será una oportunidad para encontrarse en una tierra entre el desierto y el mar Mediterráneo, por donde transitan muchos africanos, para dirigirse al mundo islámico y dialogar sobre la convivencia y la contribución que los católicos pueden hacer a ella», añadió el portavoz.

El padre José María Cantal Rivas, miembro de la Sociedad de Misioneros de África, más conocidos como Padres Blancos, de Granada, que vive en Argel desde 2002, colabora con la comunicación del viaje y explica a EFE que para los pocos católicos – unos 90.000 pues sólo 0,02 % de la población es católica, la visita del papa «es un subidón»

«Que nos dedique tiempo, recursos para nosotros es una alegría enorme y nunca habíamos pensado que nos iba a visitar. Nos ha dado un subidón de ánimo que el papa se preocupe por nosotros, que aunque seamos muy poquitos también somos verdadera Iglesia», añade.

Sobre la convivencia, el padre Cantal afirma que «es difícil hablar de una única situación para todos los católicos» porque en algunas zonas «las autoridades son muy estrictas y en otros lugares están muy atentas a todo lo que necesitamos», así como especifica que «no es lo mismo se católicos extranjero o ser argelino cristiano de varias generaciones o por conversión reciente».

Camerún, un mensaje para construir la paz

En Camerún el papa hablará sobre «el papel de los jóvenes y las religiones, pero también de los gobiernos y las mujeres, en la construcción de la paz» pero también del medio ambiente y de los recursos naturales.

En este país, donde los católicos son un 28 % de la población, la gallega María del Carmen Rodríguez Villar de las Siervas de María, lleva de misionera desde el año 1999, explica a EFE que «nadie entiende por qué el Papa viene a Camerún, pero es una bendición para la nación».

Para ellos la importancia de la visita es enorme pues el país «lleva nueve años de crisis sociopolítica entre los separatistas de la zona anglófona que ha cobrado muchas vidas», En la región del Noroeste, en Bamenda, y que visitará el papa «esta crisis ha traído mucha inseguridad y disturbios .Esta crisis ha dejado a mucha gente traumatizada por eso hemos creado un servicio en nuestro Hospital de Salud mental, para ayudar a la gente afectada por esta crisis».

«El papa viene a enjugar nuestras lagrimas de dolor .Estos últimos 9 años han sido muy tensos. Yo trabajo en un Hospital y he sido amenazada por ambas partes. Muchas veces le dije al Señor:»Estoy en Tus manos, hágase tu voluntad», explica pero asegura que «la visita del papa ha provocado en todos, católicos y no católicos, yen los países vecinos mucha alegría y Esperanza. Estos días se respira una atmósfera de paz».

Angola y Guinea Ecuatorial, ricas en recursos naturales

El papa también volverá a hablar en Ángola de «los recursos humanos naturales, la juventud y las heridas de la corrupción, la explotación y el colonialismo», aseguró Bruni.

Angola, con el 57 % de su población católica y la enorme cantidad de jóvenes es la esperanza para el catolicismo.

Mientras en Guinea Ecuatorial, donde el papa hablará español, cerca del 75 % de la población es católica, el papa hará hincapié en que se trata de una Nación «rica en recursos minerales, yacimientos y, aún más, en diversidad humana, culturas e idiomas», añadió el portavoz.

Así como la visita a la universidad católica servirá a destacar la importancia de la Iglesia en la educación y en la cultura. EFE

ccg/jgb