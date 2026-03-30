El papa sustituye al «número 3» vaticano, el venezolano Peña, por el nuncio en Colombia

1 minuto

Ciudad del Vaticano, 30 mar (EFE).- El papa León XIV nombró este lunes responsable de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado al italiano Paolo Rudelli, actual nuncio en Colombia, que se convierte así en el «número 3» vaticano en sustitución del venezolano Edgar Peña Parra.

Se trata del primer cambio de relevancia en la cúpula jerárquica del Vaticano que acomete León XIV desde su elección el pasado 8 de mayo, ya que el «sustituto» (como se denomina el cargo de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado) es una de las figuras más influyentes de la Curia romana, con funciones clave en la coordinación interna y gestión de la Santa Sede.

Rudelli, el nuevo sustituto, tiene 55 años, y una larga carrera diplomática. Fue nombrado nuncio en Colombia el 19 de julio de 2023.

El papa, además, ha designado nuncio apostólico en Italia al sustituto saliente, Peña Parra, quien fue llamado en agosto de 2018 por el papa Francisco, cuando era nuncio en Mozambique, para el cargo al frente de los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado.EFE

ccg/sam/jfu