El papa visitó la Gran Mezquita de Argel y afirmó que se puede «construir un mundo de paz»

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Argel, 13 abr (EFE).- El papa León XIV visitó este lunes la Gran Mezquita de Argel, en su primer día de viaje al país, donde fue recibido por el rector de la mezquita, Mohamed Mamoun Al Qasimi, y aseguró que este encuentro «es la prueba» de que «podemos construir un mundo de paz».

La visita a la gran mezquita, que es también un centro de estudios, duró pocos minutos y en esta ocasión León XIV se detuvo en silencio junto al rector en un momento de recogimiento ante el mihrab, el espacio octogonal ante el que los musulmanes rezan y que indica la dirección de La Meca.

A su llegada, fue recibido en el vestíbulo del centro cultural de la Gran Mezquita de Argel por el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.

Después, durante una reunión con el rector, el papa tomó la palabra para afirmó que «buscar y reconocer la imagen de Dios en cada criatura» es «aprender a respetar la dignidad humana».

«Hoy este encuentro es la prueba que podemos aprender a respetarnos mutuamente y vivir en armonía y construir un mundo de paz», afirmó.

Es la segunda vez que como pontífice León XIV visita una mezquita, pues ya lo hizo en el anterior viaje cuando entró en la mezquita azul de Estambul. EFE

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