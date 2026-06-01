El Parlamento de Ghana adopta una ley anti-LGTB

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Los diputados de Ghana adoptaron el viernes una de las leyes anti‑LGTB+ más represivas de África, que tendrá que ser ratificada por el presidente John Mahama para entrar en vigor.

El texto «sobre los derechos sexuales y los valores familiares» se considera muy represivo porque prevé hasta tres años de prisión para cualquier persona que haya mantenido relaciones homosexuales, y entre tres y cinco años por la «promoción, el patrocinio o el apoyo intencional de actividades LGTB+» (colectivo que engloba a lesbianas, gays, trans, bisexuales y otros).

La ley ya había sido adoptada por unanimidad por el Parlamento en febrero de 2024, pero el expresidente Nana Akufo‑Addo, que estuvo en funciones hasta el 7 de enero de 2024, no la ratificó.

Según la Constitución, los proyectos y proposiciones de ley que no son rubricados por el presidente antes de que termine la legislatura quedan automáticamente sin efecto, por lo que el Parlamento debe examinarlos de nuevo.

El proyecto de ley mantiene sus disposiciones fundamentales, pero incluye excepciones para los profesionales del derecho, de los medios de comunicación y de la salud.

En Ghana, un país conservador y muy religioso, de mayoría cristiana, las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas por una ley que se remonta a la era colonial, pero hasta ahora no ha habido ningún proceso por estos motivos.

Los defensores de los derechos humanos y varias organizaciones internacionales denunciaron que el proyecto de ley viola los derechos humanos.

El actual jefe de Estado, John Mahama, había expresado su apoyo en campaña y después de haber sido elegido.

La noticia llega después de que, recientemente, se endurecieran las penas para personas del colectivo LGTB+ en Senegal.

Una decena de países o territorios africanos contemplan penas para personas LGTB+ que van desde los 10 años de cárcel a la cadena perpetua, entre ellos Sudán, Kenia, Tanzania y Sierra Leona.

En Uganda, Mauritania y Somalia la homosexualidad se castiga con la pena de muerte.

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