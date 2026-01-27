El Parlamento de Irak aplaza sin fecha la elección presidencial por disputas entre kurdos

Bagdad, 27 ene (EFE).- La sesión del Parlamento de Irak para elegir el presidente de la república que debía celebrarse este martes ha sido pospuesta sin fecha, después de que las formaciones kurdas -de entre cuyas filas tiene que salir el presidente- pidieran su aplazamiento, en un ambiente de incertidumbre por la pugna internas y la influencia de presiones externas, informó la Cámara.

La elección es simbólica pero clave para desbloquear la formación del nuevo gobierno tras las elecciones de noviembre, ya que el Parlamento completó la primera etapa escogiendo a su presidente y dos vicepresidentes el pasado 29 de diciembre, y ahora, según marca la Constitución, los 329 diputados deberían elegir a un presidente para el país entre 19 candidatos que cumplen los requisitos legales para competir por este cargo.

De acuerdo con el reparto de poder en Irak, el cargo de primer ministro está reservado para un chií, el de presidente del Parlamento para un suní y el del presidente de la república para un kurdo.

La presidencia había recaído tradicionalmente en la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) en elecciones anteriores, pero en estos comicios el Partido Democrático de Kurdistán (PDK) compite por el puesto, lo que refleja la división entre los dos principales partidos kurdos.

El principal candidato del PDK es Fuad Husein, el hasta ahora ministro Exteriores, y la UPK presenta a Nizar Amidi, mientras que el actual presidente iraquí Abdelatif Rashid anunció su retirada de la carrera presidencial, reduciendo el número de aspirantes con posibilidades, pero no la incertidumbre.

El analista político kurdo Jamal Hama Amin explicó a EFE antes del aplazamiento de la sesión que podrían darse dos rondas de votaciones debido al gran número de candidatos, ya que con tantos aspirantes se requiere un tiempo y recursos considerables para llevar a cabo la votación.

«Preveo que la primera ronda no dará la victoria a ninguno de los candidatos, pero la segunda será una contienda entre los candidatos de los dos principales partidos kurdos: el PDK y UPK», vaticinó incluso antes de la suspensión.

Ali al Jubouri, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Tikrit, también señaló a EFE que uno de los posibles escenarios ante la sesión de hoy era que la Cámara «no elija a ninguno de los candidatos debido a desacuerdos entre los partidos y bloques».

La posible vuelta de Al Maliki

El nuevo presidente es el que encarga al candidato del bloque parlamentario más numeroso la formación de gobierno dentro de los 15 días posteriores a su elección.

Los resultados electorales dieron la mayoría a los chiíes, formados en la coalición Marco de Coordinación, ya que obtuvieron 187 escaños y son el mayor bloque parlamentario: la Alianza para la Reconstrucción y el Desarrollo, liderada por el actual primer ministro, Mohamed Shia al Sudani, consiguió 46; y la Coalición Estado de Derecho, liderada por el ex primer ministro Nuri Al Maliki (2006-2014), obtuvo 29.

Los suníes obtuvieron 77 escaños, mientras los kurdos consiguieron 56 escaños, siendo PDK, liderado por Masoud Barzani, el que obtuvo la mayor cantidad de escaños con 26, seguido de UPK, con 15.

El pasado sábado la coalición Marco de Coordinación anunció a Al Maliki como su candidato para formar el nuevo gobierno, una situación que preocupa a Estados Unidos ya que el que fue primer ministro dejó el poder en 2014 tras una fuerte presión de Washington.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtió ayer en una llamada con Al Sudani a Irak contra la formación de un gobierno proiraní, asegurando que un ejecutivo controlado por Teherán «no puede anteponer con éxito los propios intereses» iraquíes.

Según el analista Al Jubouri, si sale presidente Fuad Husein, encargará a Al Maliki «la formación del nuevo gobierno en un plazo breve después de que el líder kurdo Barzani anunciara su apoyo» explícito a este candidato.

A esto, se suman las «presiones iraníes y estadounidenses», ya que Irán quiere asegurar un liderazgo iraquí con el que mantiene fuertes vínculos y al que apoya, mientras que EE.UU. quiere excluir a cualquier miembro de las milicias proiraníes del nuevo gobierno», explica.

Al Jubouri indicó que si se materializa el segundo escenario, el país estaría sin el Poder Ejecutivo plenamente operativo durante un período prolongado debido al bloqueo. EFE

