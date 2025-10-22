El Parlamento de Israel aprueba aplicar la soberanía israelí sobre Cisjordania

1 minuto

Jerusalén, 22 oct (EFE).- El Parlamento israelí (la Knéset) aprobó este miércoles en una lectura preliminar, con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para aplicar la soberanía israelí sobre el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

«El proyecto de ley para aplicar la soberanía a los territorios de Judea y Samaria fue aprobado en lectura preliminar por una mayoría de 25 a favor y 24 en contra», detalló la Knéset en su canal en X.

Este es el primer paso que precede a otras tres votaciones que se necesitan en la Knéset para convertir esta propuesta en ley. EFE

