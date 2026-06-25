El Parlamento de Portugal aprueba reforma del Gobierno para unificar prestaciones sociales

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Lisboa, 25 jun (EFE).- El Parlamento de Portugal aprobó este jueves la reforma del Gobierno de centroderecha para unificar las prestaciones sociales bajo una nueva figura, la Prestación Social Única (PSU), que agrupará a 13 ayudas no contributivas que existen actualmente, gracias a la abstención del Partido Socialista (PS).

La propuesta fue aprobada con los votos a favor de los partidos que conforman la coalición de Gobierno, el Partido Social Demócrata (PSD) y los democrsitianos CDS-PP, así como de Iniciativa Liberal (IL), y con la abstención del PS, con quien el Gobierno llegó a un acuerdo.

En contra votaron el ultraderechista Chega -que había exigido que las personas contribuyan al sistema antes de recibir subsidios para dar luz verde al proyecto-, el ambientalista Livre, el regionalista JPP, el animalista PAN, el Partido Comunista Portugués (PCP) y el Bloco de Esquerda (BE).

El texto aprobado ha tenido algunos cambios respecto a la propuesta inicial tras el acuerdo con los socialistas, como la eliminación de la propuesta del canal de denuncia de posibles fraudes o abusos en el acceso a la prestación que el Ejecutivo pretendía implantar, entre otros.

«El PS viabilizó esta propuesta de ley porque no podía abandonar a los más vulnerables y al país», Eurico Brilhante, el líder del grupo parlamentario socialista, tras la votación.

Ahora, la legislación deberá ser promulgada por el presidente del país, António José Seguro.

El Ejecutivo anunció el pasado 29 de mayo esta iniciativa, que Portugal estaba obligada a adoptar para conseguir más financiación en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) de la Unión Europea (UE).

Entre las ayudas no contributivas que agrupará esta nueva figura están las pensiones de viudedad y de orfandad, el subsidio social de desempleo, la ayuda por interrupción del embarazo y por riesgo clínico por embarazo, subsidio social por adopción, entre otros. EFE

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