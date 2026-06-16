El Parlamento Europeo ratifica el pacto comercial con Estados Unidos

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Estrasburgo (Francia), 16 jun (EFE).- El Parlamento Europeo ratificó este martes el pacto comercial con Estados Unidos, que fija en un 15 % el arancel a las exportaciones europeas y permite que los bienes industriales estadounidenses entren al mercado único sin gravámenes.

Con 440 votos a favor, 151 en contra y 50 abstenciones, la Eurocámara dio su visto bueno tras el compromiso que han adquirido las instituciones comunitarias para suspender el acuerdo si Washington lo incumple o si a finales de año, no rebaja los aranceles al acero y el aluminio a ese 15 %, respecto al 50 % que aplica actualmente.

La Unión Europea también podría paralizar su aplicación si las preferencias arancelarias a Estados Unidos provocan un aumento de sus importaciones que amenace con causar «graves daños» a la industria europea. EFE

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