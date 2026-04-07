El Parlamento japonés da luz verde al nuevo presupuesto récord de Takaichi

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Tokio, 7 abr (EFE).- La Cámara Alta de Japón dio luz verde este martes al presupuesto récord de la primera ministra, Sanae Takaichi, para el ejercicio de 2026, cerrando su tramitación parlamentaria siete días después del comienzo del nuevo año fiscal japonés.

Las cuentas, por valor de 122,3 billones de yenes (unos 663.000 millones de euros), incluyen una partida récord para defensa de nueve billones de yenes (unos 49.000 millones de euros), en medio de la preocupación por la salud fiscal del país, el más endeudado de las grandes economías.

La conservadora quería aprobar el presupuesto antes de que comenzara el año fiscal japonés, pero la oposición, que es mayoría en la Cámara Alta, pidió no acelerar el proceso de deliberaciones después de que la Baja (donde domina la coalición gobernante) redujese el tiempo de debate para tramitar la medida.

El retraso obligó al gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi y a su socio de coalición, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), a presentar unas cuentas provisionales para cubrir los primeros once días del año fiscal, que fueron aprobadas el 30 de marzo y que serán absorbidas por el nuevo presupuesto.

La abrumadora mayoría de la coalición gobernante en la Cámara Baja, la más importante de las dos que componen el Parlamento, tras las elecciones generales de febrero implicaba que el proyecto de presupuestos se hubiera aprobado automáticamente el 11 de abril como tarde, independientemente de su tramitación en la Cámara Alta.

Según la agencia japonesa de noticias Kyodo, se trata de la primera vez en 11 años que Japón aprueba sus presupuestos tras el comienzo de su año fiscal.

Además de la partida para defensa, que llega después de que Takaichi se comprometiese ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reforzar las capacidades militares de Japón, las cuentas incluyen unos 39 billones de yenes (211.000 millones de euros) para seguridad social, en pleno proceso de envejecimiento de la población.

Para financiar las cuentas, Takaichi planea emitir nuevos bonos de deuda por valor de casi 30 billones de yenes (unos 163.000 millones de euros).

Los ambiciosos planes de estímulos de Takaichi, destinados a aliviar los efectos de la persistente inflación y a espolear la estancada economía del país, han puesto nerviosos a los inversores por la dependencia de Japón de la emisión de deuda, y han contribuido a elevar el rendimiento de los bonos nipones a niveles no vistos desde la década de los noventa. EFE

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