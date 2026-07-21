El Parlamento moldavo da su visto bueno al Gobierno del nuevo primer ministro Vasile Tofan

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Moscú, 21 jul (EFE).- El Parlamento moldavo dio este martes su visto bueno al nuevo Gobierno encabezado por Vasile Tofan, candidato a primer ministro propuesto para ese cargo por la presidenta europeísta Maia Sandu.

En total, 53 diputados del gobernante Partido Acción y Solidaridad (PAS) votaron a favor del programa del nuevo Ejecutivo.

Los diputados de la oposición votaron en contra o se abstuvieron de participar en la votación, informaron medios locales.

El programa del Gobierno fue presentado bajo el lema: ‘Economía Europea, Estado Eficaz’.

Tofan aseguró que la mayor prioridad del nuevo Gabinete será «acelerar la adhesión de Moldavia a la Unión Europea», enfatizando que «la integración europea es una oportunidad histórica para la generación actual».

El nuevo primer ministro quiere «transformar Moldavia en una economía europea dinámica» y atractiva para empresarios extranjeros.

Para impulsar el crecimiento económico, Tofan planea cambios en el sistema tributario e impulsará las exportaciones, entre otras medidas.

La intervención de Tofan ante los parlamentarios duró una hora. Posteriormente, el candidato a primer ministro respondió a preguntas durante otras cinco horas.

Esta designación tiene lugar tras la renuncia del anterior primer ministro, Alexandru Munteanu, criticado por su incapacidad de sacar al país de la crisis económica que atraviesa.

Los rumores de su posible dimisión comenzaron en mayo, cuando la propia presidenta negó una posible renuncia de Munteanu, quien juró su cargo en otoño de 2025, al anunciar que pronto presentaría «un plan de crecimiento económico y muchas otras reformas».

El Gobierno de Munteanu recibió duras críticas por parte de la ciudadanía en una encuesta realizada en febrero, según Unimedia. Casi el 40 % de los encuestados otorgó bajas calificaciones al jefe de Gobierno, mientras que el resto estimó que el Gabinete de ministros no había aportado ningún cambio al país. EFE

mos/mra