El Parlamento ucraniano forma un grupo de trabajo para estudiar posibilidad de elecciones

Berlín, 22 dic (EFE).- Un grupo de trabajo para estudiar la posibilidad de celebrar elecciones presidenciales en Ucrania pese a que siga imperando la ley marcial está en proceso de formación en la Rada Suprema o Parlamento de Ucrania, después de que el presidente, Volodímir Zelenski, anunciase este paso en respuesta a las críticas de Washington.

El jefe del grupo parlamentario del partido de Zelenski, David Arajamia, anunció en Telegram que el proceso está en curso y que la prensa será informada pronto de la fecha y la hora de la reunión.

En el debate participarán miembros de la Comisión parlamentaria sobre la Organización de los Poderes del Estado, el Autogobierno Local, el Desarrollo Regional y la Planificación Urbana, así como representantes de todos los grupos parlamentarios, de la Comisión Electoral Central y de las organizaciones de la sociedad civil relacionadas con las elecciones, agregó.

Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Electoral Central, Serguí Dubovik, recordó este lunes en declaraciones televisadas que la ley ucraniana impide «celebrar elecciones en tiempos de guerra» y que por el contrario los comicios solo pueden organizarse en unas condiciones de paz apropiadas.

«Es necesario revisar nuestra legislación, que está diseñada para los tiempos de paz», afirmó.

Dubovik señaló que una vez que se haya resuelto el obstáculo legal de la ley marcial, seguirá siendo necesario enmendar la legislación para tener en cuenta los matices de la celebración de elecciones después de la guerra o durante un alto el fuego.

En este sentido, la decisión está en manos del Parlamento, enfatizó, que tendrá que elaborar una hoja de ruta y el correspondiente borrador.

Por otro lado, Dubovik destacó algunos de los retos de celebrar elecciones, entre ellos la participación de los 33 millones de ciudadanos ucranianos del censo, de los que según dijo se calcula que entre cinco y siete millones y medio están refugiados en el extranjero, mientras que otros 1,4 millones carecen de una dirección conocida.

A ellos se suman los desplazados internos y los soldados que combaten en el frente.

El vicepresidente de la Comisión Electoral también apuntó al peligro de bombardeos durante la hipotética jornada electoral y del riesgo para las vidas de los votantes, por lo que resaltó la importancia de garantías internacionales.

Zelenski afirmó este mes en respuesta a las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, que no se negaría a la celebración de elecciones presidenciales pese a la ley marcial si el Parlamento encuentra una fórmula legal para hacerlo posible y si los aliados de Kiev se comprometen a garantizar la seguridad del proceso.

Al mismo tiempo, reconoció que no sería posible incluir en los comicios a los territorios ocupados por Rusia. EFE

