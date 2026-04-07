El partido del primer ministro armenio lidera las encuestas ante las elecciones de junio

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Tiflis, 7 abr (EFE).- El partido Contrato Cívico, liderado por el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, lidera los sondeos de intención de voto de cara a las elecciones parlamentarias del 7 de junio, según informan este martes los medios armenios.

«Si las elecciones se celebrasen el próximo domingo, el 24,3% de los encuestados votaría por el partido Contrato Cívico”, según se desprende de la encuesta del GALLUP International Association.

Le sigue el partido Armenia Fuerte del encarcelado empresario armenio-ruso Samvel Karapetián, con el 13,4 % de los votos.

En el tercer lugar se sitúa Armenia Próspera del empresario Gagik Tsarukián y, en el cuarto, el bloque Armenia del expresidente Robert Kocharián (5,5%).

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abogó la semana pasada por la participación en las elecciones armenias de las fuerzas prorrusas del país, a lo que Pashinián respondió que, según la legislación armenia, los ciudadanos con doble nacionalidad no pueden entrar en la contienda electoral.

La intención de participar en las próximas elecciones legislativas la proclamaron el 51,9 % de los armenios.

Los sondeos muestran que los jóvenes son los que menos interés han mostrado en la vida política del país, por lo que la campaña electoral en marcha se centra, en gran medida, en la captura del voto de la juventud.

Pashinián, en el poder desde 2018, se ha enfrentado en los últimos meses al Kremlin, a la Iglesia Apostólica Armenia y a los partidarios de que Nagorno Karabaj siguiera bajo control armenio. EFE

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