El Partido Laborista gana por cuarta vez consecutiva las elecciones en Malta

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El Partido Laborista de Malta ganó este domingo un histórico cuarto mandato consecutivo, lo que supone una victoria para el primer ministro saliente Robert Abela, que adelantó las elecciones por el contexto geopolítico.

«Hoy hemos escrito juntos una página de la historia», dijo Abela desde el balcón de la sede del partido a una multitud que lo vitoreaba.

Abela, de 48 años, adelantó las elecciones un año, afirmando que su gobierno necesitaba un nuevo mandato para proteger a la pequeña isla mediterránea — muy dependiente de las importaciones — de la crisis en Oriente Medio.

Aunque la economía de Malta creció un 4,0% el año pasado, existe preocupación de que el conflicto afecte al turismo debido al aumento del precio del queroseno y que dispare la inflación.

El país tiene muy pocos recursos naturales y depende de las importaciones energéticas, lo que lo hace vulnerable a choques externos.

Abela hizo campaña destacando el historial económico del Partido Laborista desde 2013 y prometió estabilidad en tiempos de incertidumbre.

Su principal rival era Alex Borg, candidato del Partido Nacionalista (conservador), abogado de 30 años y exganador del certamen de belleza Mr World Malta, quien había pedido a los malteses votar por un cambio.

Borg reconoció la derrota el domingo, afirmando en un mensaje en redes sociales que había llamado personalmente a Abela para felicitarlo.

Situada frente a la costa de Sicilia, Malta es el país más pequeño y densamente poblado de la Unión Europea, con unas 550.000 personas viviendo en 316 km².

La isla tiene una economía próspera basada en el turismo, los juegos en línea y los servicios financieros, y una de las tasas de desempleo más bajas de la UE.

Malta también está en primera línea del cambio climático y corre riesgo de desertificación y sequía, aunque ninguno de los dos principales partidos priorizó el tema.

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