El Partido Liberal de Carney obtiene una mayoría absoluta en el Parlamento de Canadá

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El Primer Ministro canadiense, Mark Carney, obtuvo una mayoría parlamentaria un año después de llegar al poder que le permitirá acelerar las reformas para reestructurar una economía amenazada por Estados Unidos.

Tres elecciones parciales tuvieron lugar el lunes en Ontario y Quebec. El partido liberal del Carney ganó las tres circunscripciones, incluidas dos en Toronto y la de Terrebonne en Quebec.

Mark Carney sorprendió al ganar las elecciones legislativas el año pasado, pero no obtuvo mayoría absoluta en escaños.

«Esta noche, los votantes han depositado su confianza en el programa de nuestro nuevo gobierno», declaró Carney en un comunicado publicado el martes por la mañana en X.

«Ha llegado el momento de unirnos para construir un Canadá fuerte para todos», añadió.

Con estas victorias, su gobierno está en principio a salvo hasta 2029. El último primer ministro con una mayoría parlamentaria fue Justin Trudeau entre 2015 y 2019.

La amplia trayectoria de Carney como un economista acostumbrado a la gestión de crisis, convenció el año pasado a los canadienses preocupados por el futuro de su país, que el presidente Donald Trump sueña con transformar en el 51º estado de Estados Unidos.

Desde su elección, Carney ha anunciado aumentos masivos en los gastos militares por considerar que Canadá ya no puede contar con Washington para su seguridad. También ha multiplicado los viajes al extranjero en busca de nuevos acuerdos comerciales en Asia y Europa.

El regreso de Donald Trump al poder ha sacudido a los canadienses y a su economía por la imposición de aranceles en sectores clave como el acero o la automoción.

El país no ha caído en recesión, pero ha sufrido supresiones de empleos en los sectores expuestos y las contrataciones se han desacelerado. En marzo, el desempleo se situó en el 6,7%.

En las últimas semanas Mark Carney ha sumado a cuatro diputados conservadores y una diputada del NPD.

Según una encuesta de Nanos realizada este mes, Carney es el primer ministro preferido del 54% de las personas consultadas.

Solo el 23% de ellas prefieren a su principal oponente, el conservador Pierre Poilievre, quien acusó de traición a los diputados de su partido que cambiaron de bando por «acuerdos secretos».

Pero una espada de Damocles pesa sobre Mark Carney: el tema del poder adquisitivo.

Más del 40% de los canadienses dicen sentir una presión financiera media o alta, especialmente debido al costo de los alimentos y su nivel de endeudamiento, según la misma encuesta.

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