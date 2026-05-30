El pastor de Trump defiende su cruzada contra el aborto ante miles de fieles en Madrid

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Irene Escudero

Madrid, 30 may (EFE).- Miles de fieles evangélicos se reunieron este sábado en el llamado Festival de la Esperanza para escuchar al polémico pastor Franklin Graham, fiel aliado del presidente Donald Trump, que trajo a Madrid su cruzada contra el aborto y las relaciones entre personas del mismo sexo.

Parecía un concierto de rock, con pantallas gigantes, batería, guitarras, micrófonos, “uh-oh” y cantantes estadounidenses.

El público, entre aplausos, brazos al aire recibiendo a Dios y gritos de “Cristo vive”, coreaba las canciones como si fuera el último éxito de Coldplay.

Pero no era un concierto. O al menos no uno ordinario. El Festival de la Esperanza mezcla, como los servicios evangélicos de los domingos, la música para preparar el plato fuerte, la prédica, esta vez a cargo del polémico pastor estadounidense Franklin Graham, hijo del famoso telepredicador evangélico Billy Graham, que aconsejó a doce presidentes estadounidenses.

Filas inmensas y aforo completo

Afuera del estadio, mientras dentro ya había música, la fila, sobre todo formada por latinoamericanos, seguía dando la vuelta al Palacio de Vistalegre de Madrid, que acoge por primera vez este evento que ya se ha realizado en otras ciudades latinoamericanas como Lima o Buenos Aires.

Cientos de personas, de hecho, se han quedado fuera. Decenas han venido de fuera de la capital.

“Para nosotros la fe cristiana significa que salimos de la muerte a la vida con propósito, que es anunciar las buenas nuevas de salvación, porque cuando el hombre no tiene a Cristo Jesús está muerto en vida”, dice a EFE Cristina Mora, que ha venido desde Bélgica con su congregación solo para el evento.

Ana, una venezolana que lleva un “Jesús salva” en la camiseta, asegura que Graham es “uno de los precursores del evangelismo” y ella creció escuchando las prédicas de su padre, Billy.

Su madre era pastora y su padre no practicante, por lo que ella dice que “conocer a Cristo” fue su propia decisión. “La mejor que he tomado en mi vida”, asegura.

Luz también es venezolana y también recuerda bien las prédicas de Billy Graham, que se han podido ver también en las pantallas del festival: “Me siento identificada con lo que el pastor Franklin predica”, alega a EFE.

Cruzada ultraconservadora

Todas ellas, preguntadas por si sienten preocupación ante que el mensaje de Dios se mezcle con política, niegan rotundamente. “Siempre va a haber personas que distorsionen la verdad y la verdad es Dios”, critica Luz, voluntaria del evento.

Desde el equipo de Graham insisten continuadamente en que el predicador no está en Madrid para hablar de política. Quieren evadir el hecho de que sea cercano a Donald Trump, al que defiende y aconseja. Dicen que “ha venido simplemente a predicar el Evangelio de Jesucristo”.

Pero lo cierto es que, entre alabanzas, mensajes de esperanza y pasajes de la Biblia, sí hay política y una defensa a ultranza de discursos que van contra los derechos de las mujeres o las personas LGTBI.

Porque justo después de hablar de que matar es un pecado, Graham proclamó: “Quizás en España el aborto sea legal, pero no porque algún político diga que el aborto es legal significa que está bien delante de Dios”. Y el público rompió en aplausos.

“Tal vez estás aquí y has abortado (…) y has estado llevando esa culpa y vergüenza. Yo estoy aquí para decirte que Dios te ama y Dios te perdonará si crees en él y en su hijo Jesucristo”, bramó el septuagenario.

Poco antes también atacó a las personas homosexuales: “Déjame hablarte algo del sexo: Dios hizo el sexo, lo creó, él quiere que lo puedas usar. Pero es para usarlo dentro de una relación matrimonial: entre un hombre y una mujer. No entre dos hombres, no entre dos mujeres”.

Y es que, como explica a EFE el antropólogo Antonio Montañés, “estas iglesias (neopentecostales) manejan discursos morales muy conservadores que pueden facilitar la aceptación de los mismos en ciertos entornos” y en particular tienen una “cruzada contra el feminismo”. EFE

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