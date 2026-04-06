El peor ataque en zonas de Beirut no amenazadas causa cinco muertos y 52 heridos

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Beirut, 6 abr (EFE).- El número de muertos en un ataque ocurrido el domingo a escasos cientos de metros del principal hospital público a las afueras de Beirut se elevó a cinco y el de heridos a 52, en el peor bombardeo contra una zona capitalina no afectada por las órdenes de evacuación israelíes.

«El ataque del enemigo israelí en el área de Jnah, al sur de Beirut, causó un balance final de cinco muertos, incluidos una niña de 15 años y dos ciudadanos sudaneses, así como 52 heridos, entre ellos ocho menores», informó la madrugada de este lunes el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.

El bombardeo tuvo como objetivo un edificio ubicado en las inmediaciones del Hospital Universitario Rafic Hariri, a pocas calles de los lindes administrativos de Beirut y el mayor centro público del país.

Médicos Sin Fronteras (MSF), que presta apoyo en ese hospital, denunció la afluencia «masiva» de heridos registrada en el centro y calificó la acción como «el mayor ataque aéreo no anunciado en un barrio residencial fuera de las llamadas ‘zonas de evacuación’ de la capital».

«Cuando los ataques alcanzan zonas residenciales densamente pobladas sin previo aviso, las consecuencias son graves: tanto en cuanto a víctimas como a la capacidad de respuesta de los hospitales», alertó su coordinadora médica Luna Hammad, en un comunicado difundido el domingo.

El bombardeo se pudo escuchar por toda la capital, al igual que varios otros lanzados durante un domingo especialmente duro con la región beirutí, y causó graves daños materiales en la zona, según pudo constatar EFE.

Desde el pasado 2 de marzo, Israel mantiene una intensa ofensiva aérea contra el Líbano, que ha provocado el desplazamiento forzoso de prácticamente todos los suburbios de Beirut conocidos como el Dahye y que también ha incluido una serie de acciones en zonas céntricas de la ciudad como el paseo marítimo.

Los bombardeos, acompañados de una invasión terrestre del sur del país, han causado ya 1.461 muertos, 4.430 heridos y más de un millón de desplazados. EFE

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