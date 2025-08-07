El petróleo Brent baja un 0,69 % hasta los 66,43 dólares

2 minutos

Londres, 7 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre bajó este jueves un 0,69 % en el mercado de futuros de Londres, hasta los 66,43 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,46 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando cerró en 66,89 dólares.

El Brent continuó la semana a la baja por sexta sesión consecutiva y está cada vez más cerca de la barrera psicológica de los 65 dólares por barril, después de que el Kremlin anunciase este jueves que el presidente ruso, Vladímir Putin, se reunirá con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en los próximos días.

El mercado está pendiente de este encuentro, que supondría la primera cumbre entre los líderes de ambos países desde 2021, con la esperanza de que pueda acercar un fin diplomático de la guerra en Ucrania y el levantamiento de las sanciones a Rusia y a su infraestructura petrolera.

Pese a la cumbre, Trump pretende seguir adelante con los aranceles secundarios con los que amenazó a los principales importadores de petróleo ruso, la India y China.

El presidente estadounidense firmó este miércoles una orden ejecutiva que imponía un arancel adicional del 25 % a los productos procedentes de la India por comprar petróleo a Moscú, mientras que los gravámenes a China siguen todavía en el aire.

El sentimiento bajista ya había lastrado los precios del Brent después de que la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidiera el pasado fin de semana aumentar su oferta de crudo a partir de septiembre, lo que aumentó las preocupaciones de un posible exceso de oferta en un escenario de débil demanda.

De acuerdo con lo anunciado en su reunión del pasado domingo, el grupo aumentará su producción en 547.000 barriles diarios (bd) desde el 1 de septiembre, con lo que completa la restitución de 2,2 millones de barriles diarios (mbd) que retiró del mercado en 2023. EFE

rb/psh