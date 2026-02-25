El petróleo de Texas baja un 0,32 %, hasta 65,42 dólares el barril

2 minutos

Nueva York, 25 feb (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este miércoles un 0,32 %, hasta 65,42 dólares el barril, lastrado por un aumento semanal en las reservas comerciales de crudo de EE.UU.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaron 21 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

El Gobierno de EE.UU. divulgó este miércoles que las reservas comerciales aumentaron en 16 millones de barriles la semana pasada, unas diez veces más de lo esperado por los analistas.

En paralelo, siguen influyendo las tensiones entre EE.UU e Irán, de cara a la tercera ronda de negociaciones nucleares que se celebrarán mañana en Ginebra en medio de los ultimátum de una intervención militar del presidente estadounidense, Donald Trump.

Estados Unidos ha realizado el mayor despliegue militar desde la invasión de Irak con dos portaaviones, varios destructores y decenas de cazas de combate en las cercanías de la República Islámica para forzarla a negociar.

Los analistas de Mutualidad señalaban hoy que el «volumen de fuerzas aéreas que está desplegando EE.UU. frente a Irán sugiere un ataque aéreo sostenido», y hay varias respuestas plausibles por parte de Irán.

«Atacar Israel y posibles bases de EE.UU. en Arabia Saudí y Jordania o tratar de cerrar el Estrecho de Ormuz», desgranó en una nota el director de inversiones financieras de esa firma, Pedro del Pozo.

Además del factor geopolítico, que influye en la oferta global de crudo, los expertos apuntaban a la incertidumbre renovada por la política arancelaria de Trump tras el revés judicial del Tribunal Supremo.

El Supremo anuló buena parte de los aranceles impuestos por Trump bajo poderes de emergencia economica y el mandatario ha anunciado un arancel global del 15 %, pero sin abundar en detalles sobre su aplicación. EFE

nqs/jco/av