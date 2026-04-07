El petróleo de Texas sube a 115,15 dólares el barril pendiente del ultimátum de Trump

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Nueva York, 7 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 2,44 % este martes, hasta los 115,15 dólares el barril, mientras continúa la incertidumbre en torno al ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, a Irán, que se cumple esta noche, y que hoy reiteró, para reabrir el estrecho de Ormuz.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., subían un 2,44 % con respecto a los 112,41 dólares del cierre anterior.

Trump afirmó en su red social que hoy morirá «toda una civilización», cuando restan solo horas para que se cumpla el ultimátum, aunque insistió en que no le gustaría que eso sucediera.

«Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá», afirmó en su mensaje en Truth Social.

No obstante, el mandatario señaló durante una rueda de prensa el lunes que considera que Irán está negociando «de buena fe» con su país y que «les gustaría poder llegar a un acuerdo», pero que tiene que ser «aceptable», lo que incluye la apertura del estrecho, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

«Es imposible predecir el resultado (de las conversaciones). No podemos descartar que Irán ceda. O que Trump vuelva a posponer el plazo, alegando que las negociaciones están progresando. O que la guerra se intensifique», comentó hoy a la cadena financiera CNBC el experto Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research.

«La incertidumbre en torno a la guerra persiste», agregó. EFE

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