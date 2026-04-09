El petróleo de Texas sube a casi 100 dólares tras inicio inestable de tregua Irán y EE.UU.

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Nueva York, 8 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este miércoles un 5,51 %, hasta los 99,61 dólares el barril, después de que Irán denunciara violaciones del acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre ambos países.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., sumaban 5,20 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE

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