El petróleo es la «raíz del conflicto» de Trump con Maduro, dice la canciller colombiana

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo este martes que la «raíz del conflicto» entre Estados Unidos y Venezuela es el petróleo y los «intereses económicos», en medio de crecientes tensiones por las amenazas de Washington contra Colombia.

El gobierno izquierdista ha rechazado la incursión militar estadounidense en Caracas que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, así como las amenazas que siguieron sobre la posibilidad de un ataque similar en Colombia.

Villavicencio dijo en una rueda de prensa que mandó el lunes una nota «verbal» de protesta a Estados Unidos y que este martes se reunirá con el encargado de negocios en el país, John McNamara, para expresar su rechazo ante lo que considera «injurias» y «amenazas» del presidente Donald Trump.

«Todo este conflicto tiene que ver con intereses económicos, la necesidad de petróleo para una economía fósil como la de Estados Unidos», dijo Villavicencio. La acción estadounidense marca una «línea roja» en las relaciones internacionales, afirmó.

«Estados Unidos ha sido un país que a lo largo de su historia ha hecho intervenciones en diferentes países en búsqueda de los recursos que necesita para su economía», agregó.

Trump dijo que detrás el derrocamiento de Maduro está el objetivo esencial de mantener el control sobre el petróleo de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas del mundo.

Tras los ataques en Caracas y la captura de Maduro, Trump dijo que una acción similar en Colombia le sonaba «bien». Aseguró que su par colombiano Gustavo Petro es «un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos».

De su lado Petro, un exguerrillero que firmó la paz en los 1990, aseguró que está dispuesto a retomar las armas para defenderse de Washington.

Desde que Trump asumió su segundo mandato en enero de 2025, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se han deteriorado.

Petro y Trump chocan constantemente en temas como la operación militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, los aranceles y la política migratoria.

Ante sus últimas amenazas contra Petro, la jefa de la diplomacia colombiana dijo que ante un eventual ataque contra Colombia el ejército «defenderá la soberanía de la nación».

La inédita escalada diplomática entre Washington y Bogotá rompe décadas de alianza económica y militar clave en la región.

