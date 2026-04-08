El petróleo se desploma y las bolsas operan con fuertes ganancias por el cese el fuego en Irán

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Los precios del petróleo y el gas se desploman, las bolsas registran fuertes ganancias y el dólar cae este miércoles por el anuncio de un acuerdo de cese al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán que prevé la apertura del estrecho de Ormuz.

Tras el estallido de la guerra, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz y el barril de Brent, referente internacional del mercado, que oscilaba en torno a 72 dólares por el barril a finales de febrero llegó a escalar hasta casi 120 dólares en marzo.

El barril de Brent, referente internacional del mercado, caía 16,7% a 91,05 dólares por barril hacia las 13H40 GMT y el marcador estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), bajaba 18% a 92,45 dólares a la misma hora.

El contrato de referencia del gas en Europa, el TTF neerlandés, abrió con una caída de 20%.

«Se trata de un cambio radical en el mercado», declaró a la AFP Kathleen Brooks, directora de investigación de XTB Traders. «Hay mucha esperanza en el mercado (…) de que este acuerdo de alto el fuego permita, ante todo, el flujo de materias primas a través del estrecho de Ormuz».

Los precios del gas en Europa abrieron con una caída del 20% tras la noticia de la tregua, que puso fin a un conflicto de más de un mes que causó miles de muertos y golpeó duramente a la economía mundial.

La mediación de Pakistán allanó el camino para un acuerdo que implicó un cese de las hostilidades y que permitió este miércoles el paso de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, por donde solía pasar el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo antes de la contienda.

El canciller iraní, Abás Araqchi, confirmó el paso seguro durante dos semanas de los barcos por Ormuz.

«Una vez que la Casa Blanca dio marcha atrás y sustituyó la inminente escalada por un alto el fuego condicional de dos semanas, el mercado del petróleo comienza a recuperar un funcionamiento más fluido y equilibrado», con la desaparición de la prima de riesgo de los últimos días, señaló Stephen Innes, de SPI Asset Management.

– Expectativas sobre las tasas de interés –

El anuncio de un cese del fuego disipó temporalmente los riesgos para la economía de un alza de las tasas, una desaceleración del crecimiento por el aumento del precio del petróleo que llevara a un brote de inflación.

Este alivio benefició a las bolsas, que operaron con fuertes alzas. En Asia, el índice Nikkei 225 de Japón cerró con una subida del 5,4%, mientras que el Kospi de Seúl ganó un 6,87%, Shanghái un 2,7% y Hong Kong un 3,1%.

La tendencia se confirmó en Europa donde Londres ganaba 2,6%, París 4,7%, Madrid 4,16%, Milán 3,82% y Fráncfort 4,8% a mitad de la operativa.

En Estados Unidos, Wall Street abrió con fuertes ganancias: el Dow Jones avanzaba un 2,92%, el Nasdaq un 3,54% y el índice ampliado S&P 500 un 2,57%.

«El anuncio de un alto el fuego refuerza de nuevo las probabilidades de que la Reserva Federal baje las tasas este año», señaló Alexandre Baradez, responsable de análisis de mercado en IG France.

El oro, que se había visto afectado en las últimas semanas por las perspectivas de un aumento de la inflación y las subidas de tipos por parte de los bancos centrales, también recuperaba el aliento tras el anuncio de alto el fuego en Irán.

El dólar estadounidense, considerado un valor de refugio en tiempos inciertos, retrocedía más de 1% frente al euro, al yen, el franco suizo y la libra.

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