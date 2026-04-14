El petrolero ruso Universal, en el Atlántico Norte, podría ser el nuevo envío ruso a Cuba

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La Habana, 14 abr (EFE).- El petrolero ruso Universal, que navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe a unos 15 días de Cuba, podría ser el prometido segundo tanquero que envía Moscú a La Habana como ayuda humanitaria para paliar los graves efectos del bloqueo energético estadounidense.

Apuntan en esa dirección los datos de las plataformas de seguimiento de barcos sobre este petrolero, con número de identificación IMO 9384306 y sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, aunque la nave no tiene un destino final declarado.

«Por su perfil tiene una alta probabilidad de que su destino sea Cuba», aseguró al ser interrogado al respecto por EFE el experto cubano Jorge Piñón, investigador del Instituto de la Energía de la Universidad de Texas.

El Universal, especializado en el transporte de derivados del petróleo, pertenece a la naviera rusa Sovcomflot, como el que llevó el primer envío de Moscú a Cuba. EFE

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