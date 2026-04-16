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El PIB británico registra un sorpresivo aumento del 0,5% en febrero, antes de la guerra

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Reino Unido registró un inesperado aumento de 0,5% en su producto interno bruto (PIB) de febrero, el último mes antes de la guerra de Oriente Medio, que afectará profundamente la economía del país debido al aumento en el precio del petróleo.

La cifra, anunciada el jueves por la Oficina Nacional de Estadística, es superior a lo esperado por analistas, que proyectaron un crecimiento de 0,1%.

En tanto, la expansión para el mes de enero fue revisada ligeramente al alza, a 0,1%, después de que inicialmente se había anunciado un estancamiento.

zap/er/mas/pb

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